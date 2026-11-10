트럼프, 카타르 총리와 회담 후 "이란전쟁 종식에 긍정적 모멘텀"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 9일 카타르 총리와 회담 후 이란 협상에 긍정적 모멘텀이 있다고 밝혔다
- 트럼프 대통령은 추가 공습 가능성이 상당히 낮다면서도 공격 준비 태세는 유지한다고 말했다
- 이란 안보 수장은 협상설을 가짜뉴스라고 반박했고 미군 공습은 계속된 것으로 전해졌다
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 백악관에서 카타르 총리와 회담한 뒤 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 협상에서 "긍정적인 모멘텀(positive momentum)이 나타나고 있다"고 밝혔다.
트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 빈 자심 알사니 총리와 매우 훌륭한 대화를 나눴다. 이란과 관련해 많은 사안을 논의했다"고 적었다.
중재국 카타르 총리와의 이번 회담은 트럼프 대통령이 중간선거에서 참패를 겪은 이후 외국 지도자와 가진 첫 회담이다.
미국 중간선거 이후 트럼프 대통령은 추가 공습 가능성을 완전히 배제하지 않으면서도 전쟁 재개 가능성에 대해서는 거리를 두는 발언을 이어가고 있다. 지난 8일 CNN과 인터뷰에서도 그는 협상이 계속되는 한 이란과 전투가 재개될 가능성은 낮다고 말했다.
이날(9일) 게시글에서도 "여전히 우리는 완전한 공격 준비 태세(locked and loaded)를 갖추고 있다"고 밝혔지만, 백악관 기자들을 향해서는 "걸프 지역의 주요 미국 동맹국들이 현상 유지(status quo)를 선호하고 있다"는 점을 들어 "추가 공습이 이뤄질 가능성은 상당히 낮다(quite unlikely)"고 말했다.
카타라의 알사니 총리는 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령에게 감사를 표하며 "합의 도출과 역내 평화 실현을 위한 긍정적인 논의에 감사하다"고 밝혔다.
반면 이란의 최고 안보 수장인 모흐센 레자이는 존재하지도 않는 협상에 대해 미국이 가짜 뉴스를 양산하고 있다고 비난했다.
그는 9일(현지시간) 자신의 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "미국 정부는 이란과의 전쟁으로 이미 심각한 타격을 입었음에도 절박한 도박꾼처럼 발악하고 있다"며 "상상 속의 협상에 대해 가짜 뉴스 생산을 당장 중단하고 패배를 인정하라(FOLD YOUR HAND)"고 밝혔다.
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마코 루비오 국무장관의 전일(8일) 발언도 낙관적 전망과는 거리를 뒀다. 루비오 장관은 기자들에게 "협상에서 보고할 만한 진전이 없으며, 양측이 획기적인 돌파구 마련을 눈앞에 두고 있는 것도 아니"라고 말했다.
그는 "현재까지의 협상은 그다지 생산적이지 않았다"며 "이란의 요구는 단순히 받아들일 수 없는 수준을 넘어 일부는 터무니없고 황당하며 현실성조차 없다"고 덧붙였다.
이런 가운데 이란 영토에 대한 미군의 공습은 계속되고 있는 것으로 전해졌다. 이란 국영방속은 당국자를 인용, 이란 호르무즈 해협에 위치한 케슘(Qeshm)섬이 일요일(8일) 밤부터 월요일(9일) 새벽 사이 공격을 받았다고 보도했다.
osy75@newspim.com