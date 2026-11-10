삼성전자 소액주주 797만명…SK하이닉스 4.4배 급증

AI 핵심 요약beta
- 10일 리더스인덱스가 국내 상장사 소액주주 현황을 분석했다
- 소액주주 수는 24.2% 늘었지만 보유주식 수와 지분율은 감소했다
- 삼성전자·SK하이닉스 등 성장주로 투자자 쏠림 현상이 나타났다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카카오 12% 감소…상장사 10곳 중 7곳은 소액주주 줄어
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 상장사 소액주주가 반도체와 인공지능(AI), 전력기기, 원전 등 주요 성장 산업 관련 기업으로 몰리고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 일부 대형주의 소액주주가 급증한 반면 카카오 등 상당수 기업에서는 감소하면서 투자자 쏠림 현상이 뚜렷해지고 있다.
10일 기업분석연구소 리더스인덱스가 국내 상장사 1992곳을 분석한 결과, 소액주주 수 합계는 2024년 말 6551만6465명에서 올해 상반기 말 8136만6821명으로 24.2% 증가했다. 반면 소액주주 보유주식 수는 427억2014만주에서 383억2988만주로 10.3% 감소했다. 전체 발행주식에서 차지하는 비중도 49.5%에서 47.6%로 낮아졌다.
소액주주가 증가한 기업은 전체의 30.2%인 601곳에 그쳤다. 1384곳은 감소했고 7곳은 변동이 없었다. 일부 대형주가 전체 증가세를 주도한 셈이다.
이번 조사는 기업별 주주 수를 합산한 것으로 여러 종목을 보유한 투자자는 중복 집계됐다. 한국예탁결제원에 따르면 중복을 제외한 국내 상장주식 소유자는 지난해 말 1455만8479명으로 전년보다 2.3% 증가했다. 개인투자자 1인당 평균 보유 종목은 5.79개에서 6.03개로 늘었지만 보유주식 수는 4112주에서 3910주로 4.9% 감소했다.
기업별로 삼성전자의 소액주주가 797만1242명으로 가장 많았다. 2024년 말보다 281만1032명(54.5%) 증가했다. SK하이닉스는 같은 기간 78만867명에서 346만1526명으로 343.3% 급증했다.
이어 두산에너빌리티(173만2023명), 카카오(148만6523명), 네이버(139만9782명), LG전자(122만7359명) 순이었다. 반면 카카오는 소액주주가 20만5578명(12.1%) 감소했고 카카오뱅크와 카카오게임즈도 각각 17.2%, 23.6% 줄었다.
시가총액 상위 500개 기업 중 소액주주가 50만명 이상인 18곳에서는 LS일렉트릭의 증가율이 720.3%로 가장 높았다. SK하이닉스(343.3%), 두산에너빌리티(279.9%), 한미반도체(198.5%), 삼성중공업(177.5%) 등이 뒤를 이었다.
소액주주 보유 지분율은 휴림로봇이 93.4%로 가장 높았다. 펩트론(91.5%)과 HLB(91.3%)도 90%를 웃돌았다. 지분율 상승 폭은 디앤디파마텍이 32.6%포인트로 가장 컸고 클로봇(25.7%포인트), HJ중공업(23.9%포인트) 순이었다.
syu@newspim.com