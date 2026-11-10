KB자산운용, 버크셔 ETF 한 달 수익률 6.62%…美 증시 웃돌아

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 10일 버크셔 포트폴리오 ETF가 최근 한 달 6.62% 수익을 냈다고 밝혔다.
- 해당 ETF는 같은 기간 하락한 나스닥100·S&P500과 달리 6%대 상승률을 기록했다.
- 금융·소비재·IT·에너지 등 다양한 업종에 분산 투자하는 전략이 주목받고 있다.
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버크셔해서웨이·상위 보유 10종목에 투자
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 인공지능(AI)과 반도체 등 일부 업종을 중심으로 미국 증시의 변동성이 커진 가운데 워런 버핏의 투자 포트폴리오를 추종하는 상장지수펀드(ETF)가 최근 한 달간 6% 넘는 수익률을 기록했다. 같은 기간 나스닥100과 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 하락하면서 업종 분산 투자 전략이 주목받고 있다.
10일 KB자산운용에 따르면 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'의 지난 5일 기준 최근 한 달 수익률은 6.62%로 집계됐다. 같은 기간 나스닥100과 S&P500 지수는 각각 8.49%, 1.10% 하락했다.
특히 지난 5일 코스피가 5% 넘게 급락한 가운데 해당 ETF는 4.16% 상승하며 국내 증시와 상반된 흐름을 보였다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 워런 버핏이 이끌어온 버크셔해서웨이(BRK.B)와 버크셔해서웨이의 미국 증권거래위원회(SEC) 공시 포트폴리오 상위 10개 종목에 투자하는 상품이다.
주요 투자 종목은 애플과 알파벳, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등이다. 금융과 소비재, 정보기술(IT), 에너지 등 여러 업종에 분산 투자하는 구조다.
기초지수는 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'다. 버크셔해서웨이가 SEC에 제출하는 13F 보유 내역을 바탕으로 편입 종목과 비중을 정기적으로 조정한다.
총보수는 연 0.01%이며 연금저축과 퇴직연금 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자할 수 있다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI·반도체 등 특정 업종에 집중됐던 투자 관심이 다양한 산업으로 확대되면서 업종 분산의 중요성도 커지고 있다"며 "'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 금융·소비재·IT·에너지 등 다양한 업종의 글로벌 대표 기업에 투자할 수 있다는 점이 특징"이라고 말했다.
plum@newspim.com