삼성증권, 신규 고객 1만5000명에 주식 투자지원금 2만원 지급

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권은 10일 비대면 종합계좌 신규 고객에게 투자지원금을 지급했다.
- 신규 고객 선착순 1만5000명에게 국내주식 투자지원금 2만원을 제공했다.
- 신규·휴면 고객에게 1년간 국내주식 온라인 거래수수료 우대 혜택도 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성증권이 비대면 종합계좌를 처음 개설한 고객 1만5000명에게 국내주식 투자지원금 2만원을 지급한다. 신규 고객을 대상으로 1년간 국내주식 온라인 거래수수료 우대 혜택도 제공한다.
10일 삼성증권에 따르면, 이번 투자지원금 이벤트는 오는 30일까지 진행한다. 대상은 지난 10월 31일부터 이달 30일까지 삼성증권에서 비대면 종합계좌를 최초로 개설한 신규 고객이다.
참여를 원하는 고객은 삼성증권 홈페이지나 모바일트레이딩시스템(MTS) '엠팝(mPOP)'에서 이벤트를 신청하면 된다. 신청을 완료한 고객 가운데 선착순 1만5000명에게 국내주식 거래에 사용할 수 있는 투자지원금 2만원을 즉시 지급한다.
투자지원금은 국내주식 주문 시 여러 차례 나눠 사용할 수 있다. 다만 이벤트 신청일을 포함해 5영업일 이내에 사용해야 하며 미사용 금액은 신청일 기준 6영업일째 오전에 자동 회수한다.
삼성증권은 비대면 신규·휴면 고객을 대상으로 국내주식 온라인 거래수수료 우대 이벤트도 진행하고 있다. 이벤트 기간 중 최초 개설한 종합계좌에서 1년간 수수료 우대 혜택을 받을 수 있다. 세부 조건은 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
삼성증권 관계자는 "국내주식 투자를 처음 시작하는 고객을 지원하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 신규 고객들이 쉽고 편리하게 투자에 참여할 수 있도록 다양한 혜택을 제공할 계획"이라고 말했다.
plum@newspim.com