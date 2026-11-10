신한투자증권, 저평가 가치주 투자 '신영K순수가치' 펀드 판매

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 10일 저평가 가치주 펀드 판매를 시작했다
- 신영K순수가치는 자산가치와 이익창출력 등을 종합해 종목을 선정한다
- 종목별 투자 비중을 10% 이내로 관리하며 연금계좌 가입도 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
종목당 투자 비중 10% 제한…연금계좌 투자 가능
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 기업의 내재가치에 비해 주가가 저평가된 종목에 투자하는 '신영K순수가치' 펀드를 판매한다.
자산가치와 이익창출력, 주주환원 정책 등을 종합적으로 평가해 투자 종목을 선정하고 기업가치가 주가에 반영되는 과정에서 수익을 추구하는 상품이다.
10일 신한투자증권에 따르면 신영K순수가치 펀드는 시장의 단기적인 흐름보다 기업의 본질적인 가치에 초점을 맞춘 운용 전략을 활용한다.
시장의 관심이 상대적으로 낮거나 기업가치가 주가에 충분히 반영되지 않은 종목을 발굴해 적정가치에 도달할 때까지 보유하는 방식이다.
주요 투자 대상은 ▲자산가치 대비 저평가된 자산가치 우량주 ▲현금창출력이 높지만 이익의 질에 비해 저평가된 이익기반 가치주 ▲적극적인 주주환원 정책을 시행하는 기업 등이다.
기업의 매출과 이익 등 기초체력뿐 아니라 향후 주주환원 확대와 기업가치 제고 가능성도 투자 판단에 반영한다.
특정 종목에 대한 집중을 줄이기 위해 종목당 투자 비중은 10% 이내로 관리한다. 저평가 수준과 거래량 등을 함께 고려해 포트폴리오를 구성하고 소수 대형주에 대한 편중을 낮추는 전략이다.
신한투자증권 관계자는 "패시브 투자와 특정 섹터에 대한 쏠림으로 시장 변동성이 확대되는 상황에서 내재가치 대비 저평가된 가치주에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "기업의 자산가치와 이익창출력뿐 아니라 주주환원 정책과 기업가치 제고 가능성 등을 함께 고려해 투자대상을 선별하는 상품"이라고 말했다.
해당 펀드는 신한투자증권 전국 영업점과 모바일 채널을 통해 가입할 수 있다. 연금저축과 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
plum@newspim.com