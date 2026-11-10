[특징주] NHN, 3분기 영업익 113% 급증에 상한가

AI 핵심 요약beta
- NHN은 10일 3분기 호실적 발표에 힘입어 장 초반 상한가를 기록했다
- NHN의 3분기 영업이익은 588억원으로 전년보다 112.7% 증가했다
- 기술·결제·게임 부문 매출이 늘었지만 기타 부문은 12.4% 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기술·결제 부문 성장에 게임 매출도 두 자릿수 증가
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NHN이 3분기 호실적 발표에 힘입어 장 초반 상한가를 기록하고 있다.
한국거래소에 따르면 10일 오전 9시 25분 기준 NHN은 전 거래일보다 1만7800원(29.87%) 오른 7만7400원에 거래되고 있다.
NHN은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 588억원으로 전년 동기 대비 112.7% 증가했다고 이날 공시했다. 같은 기간 매출은 7583억원으로 21.2% 늘었고, 순이익도 389억원으로 115.8% 증가했다.
사업 부문별로는 기술과 결제 부문의 성장세가 두드러졌다. 기술 부문 매출은 1717억원으로 전년 동기 대비 53.6% 증가했다. NHN클라우드의 데이터센터 사업 확대 등이 실적 개선을 이끌었다.
결제 부문 매출도 3976억원으로 21.5% 늘었다. NHN KCP의 3분기 총 거래대금은 17조3000억원으로 30.5% 증가했다.
게임 부문 매출은 1310억원으로 10.7% 증가했다. 웹보드 게임 결제 한도 규제 완화에 힘입어 PC 온라인 게임 매출이 20.3% 늘어난 영향이 컸다. 반면 기타 부문 매출은 785억원으로 12.4% 감소했다.
rkgml925@newspim.com