유니온바이오메트릭스, 'CES 2027' 사이버보안 부문 최고혁신상

AI 핵심 요약beta
- 유니온바이오메트릭스는 10일 라이브가드로 CES 2027 최고혁신상을 수상했다
- 라이브가드는 얼굴·지문 위조를 판별하는 멀티모달 생체인증 단말기다
- 회사는 라이브가드를 군·데이터센터·금융기관 등 보안시장에 확대할 계획이다
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딥페이크·가짜지문 위조방어…고보안 인프라 적용 확대
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 생체인식 인공지능(AI) 인프라 보안 전문기업 유니온바이오메트릭스는 차세대 생체인증 단말기 'UBio-X LiveGuard(라이브가드)'가 'CES 2027' 사이버보안(Cybersecurity) 부문 최고혁신상(Best of Innovation)을 수상했다고 10일 밝혔다.
CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 CES 개최에 앞서 기술과 기능, 디자인, 혁신성 등을 평가해 수여하는 상이다. 최고혁신상은 각 부문 출품작 가운데 최고 평가를 받은 제품에 수여된다.
라이브가드는 얼굴과 지문 인증에 위조방어 기술을 적용한 멀티모달 생체인증 단말기다. 사용자 일치 여부뿐 아니라 제시된 생체정보가 실제 사람의 것인지 판별하는 기술을 적용했다.
얼굴 인증에는 적외선 반사율 분석과 온디바이스 인공지능(AI) 검증 기술을 적용해 사진과 영상, 3차원(3D) 가면 및 AI 딥페이크를 이용한 비인가 접근을 탐지하도록 설계했다.
지문 인증은 손끝의 혈류 변화에 따른 심박 신호를 함께 분석해 실리콘이나 젤라틴 등을 이용한 위조 지문을 판별하는 방식이다.
회사에 따르면 라이브가드는 한국인터넷진흥원(KISA)의 위조 바이오인식 방어력 성능시험에서 최고 등급인 1등급을 획득했다.
유니온바이오메트릭스는 라이브가드를 단순 출입통제 단말기에서 개인용컴퓨터(PC)·서버 로그인과 주요 데이터 접근 제어 등 제로트러스트(Zero Trust) 보안 영역으로 확대할 계획이다. 다중요소인증(MFA) 수단으로 활용해 물리적 접근과 정보시스템 보안을 연계한다는 구상이다.
최근 수주한 '육군 과학화출입통제체계 구축사업'을 시작으로 AI 데이터센터와 금융기관, 원자력발전소 등 보안 수준이 높은 시설을 대상으로 사업 확대를 추진한다.
유니온바이오메트릭스 관계자는 "최근 해킹과 내부자 보안 이슈가 고도화되는 상황에서, 사이버보안 카테고리 수상은 라이브가드가 사이버-물리 융합 보안의 강력한 대안임을 증명한 역사적 성과"라며 "이번 최고혁신상 수상을 계기로 글로벌 보안 인프라 시장에서 대한민국을 대표하는 보안 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.
winter1004@newspim.com