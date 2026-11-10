헥토이노, 올 3분기 누적 영업익 427억원...'역대 최대'

AI 핵심 요약beta
- 헥토이노베이션은 10일 3분기 누적 매출 3240억원을 기록했다고 밝혔다
- 3분기 매출 1088억원과 영업이익 153억원으로 사상 최대 실적을 달성했다
- IT·핀테크·헬스케어 부문이 고르게 성장하며 누적 영업이익 427억원을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 헥토이노베이션이 2026년 3분기 누적 매출 3240억원을 기록했다고 10일 밝혔다.
3분기 매출은 1088억원, 영업이익은 153억원을 달성했다. 영업이익은 사상 최대 실적으로, 전년 동기 대비 매출은 13.8%, 영업이익은 4.0% 증가했다.
회사에 따르면 누적 매출은 전년 동기 대비 17.0% 증가했고, 누적 영업이익은 427억원으로 7.2% 증가했다. 누적 매출이 3000억원을 넘어선 것은 처음이며, 3개 분기 연속 분기 매출 1,000억원 이상을 달성했다.
사업 부문별로는 IT 정보 서비스 부문이 3분기 매출 351억원으로 6개 분기 연속 최대 매출을 경신했다. 영업이익은 90억원으로 전년 동기 대비 20.2% 증가했다.
핀테크 부문은 3분기 매출 462억원, 영업이익 54억원을 기록했으며, 누적 영업이익은 203억원으로 전년 동기 대비 44.6% 증가해 3분기 누적 기준 최대 실적을 달성했다. 헬스케어 부문은 3분기 매출 238억원, 영업이익 23억원으로 전분기 대비 각각 4.3%, 77.8% 성장했다.
헬스케어 부문은 '드시모네펫 유산균' 출시와 '온리추얼' 스킨케어 라인 확대로 제품 포트폴리오를 확장하고 있다. 내년에는 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음이 인정된 기능성 원료를 활용한 신제품 출시를 앞두고 있다.
한편 헥토이노베이션은 지난 11월 3일 발행주식 총 수의 1%에 해당하는 자기주식 12만 9,934주의 소각을 결정했다. 이는 2024년에 발표한 3개년 주주환원계획에 따른 '매년 발행주식 총 수의 1% 소각' 약속을 3년간 이행해 완료한 것이다.
이현철 대표이사는 "주력 사업의 안정적인 성장과 주요 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 3개 분기 연속 매출 1000억원 돌파와 분기 최대 영업이익을 달성했다"며 "앞으로도 각 사업 부문의 경쟁력을 높여 안정적인 성장을 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com