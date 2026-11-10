LS증권, VIP 고객 대상 국내외 주식 양도세 절세 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 6일 서울 여의도에서 우수 고객 대상 세무 세미나를 개최했다
- 국내외 주식 양도소득세 절세와 가족법인 세금 관리 전략을 소개했다
- 참석자 일부에게 1대 1 세무 상담을 진행하고 자산관리 방안을 안내했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = LS증권이 연말을 앞두고 우수 고객을 대상으로 세무 세미나를 개최했다. 국내외 주식 양도소득세 절세 방안과 가족법인 세금 관리 전략 등을 소개하고 고객별 자산관리 방안을 안내했다.
10일 LS증권에 따르면 지난 6일 서울 여의도 금융투자교육원에서 VIP 고객 멤버십인 '투혼클럽' 회원들을 대상으로 세무 세미나를 진행했다.
이번 세미나는 고객들이 각자의 투자 상황에 맞는 절세 전략을 수립하고 세금을 고려한 자산관리 계획을 세울 수 있도록 마련됐다.
강연은 원준범 와이즈택스 상속센터 대표 세무사가 맡았다. 국내주식과 해외주식의 양도소득세 절세 방법을 비롯해 가족법인 세금 관리 전략과 주요 유의사항 등을 설명했다. 강연 이후 일부 참석자를 대상으로 1대 1 세무 상담도 진행했다.
참석자들은 "세미나를 통해 구체적인 절세 방안과 유의사항을 살펴볼 수 있어서 유익했다", "자산을 관리할 때 투자 수익 뿐만 아니라 세금 등과 같은 부분도 함께 고려해야 한다는 것을 느낄 수 있는 시간이었다"며 소감을 전했다.
투혼클럽은 LS증권의 VIP 고객을 위한 멤버십 서비스다. 선정 고객에게는 ▲VIP 투자세미나 초청 ▲문화공연·전시회 초청 ▲생일 상품권 증정 ▲명절 선물 제공 ▲전용 상담 서비스 등의 혜택을 제공한다.
LS증권 관계자는 "앞으로도 투자정보 제공은 물론 세무, 부동산 등 다양한 주제의 세미나와 프로그램을 통해 고객들의 체계적인 자산관리를 지원하고 고객 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com