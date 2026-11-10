엔비디아 주주들, 젠슨 황에 집단소송..."주가급락 손해배상하라"

AI 핵심 요약beta
- 9일 엔비디아 주주들이 법인과 젠슨 황 CEO를 상대로 소송했다
- 주주들은 메가스피드 관련 국가안보 위험을 공시하지 않았다고 주장했다
- 엔비디아 주가는 4.27% 하락해 시가총액 1900억달러가 증발했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아와 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 주주들에게 집단 소송을 당했다.
9일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 마크 키스텐마허를 비롯한 엔비디아 주주들은 이날 캘리포니아주 연방북부지방법원에 엔비디아 법인과 젠슨 황 CEO를 상대로 손해배상 청구 집단 소송을 제기했다.
소장에 따르면 주주들은 젠슨 황 CEO가 자신의 불륜 대상인 앨리스 황이 임원으로 재직했던 싱가포르 기업 메가스피드에 관한 국가안보 관련 리스크를 공시하지 않았고, 언론 보도로 은폐한 사실이 드러나자 주주들에게 막대한 손실을 입혔다고 적시했다.
실제로 이날 뉴욕증시 정규장에서 엔비디아 주가는 전 거래일 대비 4.27% 하락한 178.67달러에 거래를 마쳤다. 이에 따라 엔비디아 시가총액은 하루 만에 약 1,900억 달러(약 260조 원)가 증발했다.
해당 집단소송은 이날 증시가 마감한 지 불과 5분 만에 접수됐다.
전날 엔비디아 이사회는 해당 사안에 대한 자체 조사에 착수했다고 발표한 바 있다. 젠슨 황 CEO는 사내 임직원들에게 불륜 사실 자체는 인정했으나 세부적인 정황에 대해서는 말을 아끼고 있다.
wonjc6@newspim.com