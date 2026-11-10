[특징주] 한전 976억원 규모 전력케이블 입찰…전선주 동반 강세

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 10일 약 976억원 규모 초고압 케이블 입찰을 잇달아 공고했다
- 가온전선이 15.34% 급등했고 일진전기·LS·대한전선 등도 동반 상승했다
- 전력망 투자 확대와 추가 발주 기대가 전선주 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다
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한전, 초고압 지중케이블 구매 잇달아 공고…전력망 투자 기대
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국전력이 연말을 앞두고 대규모 초고압 전력케이블 구매에 나서면서 전선주가 동반 강세를 보이고 있다.
10일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 42분 기준 가온전선은 전 거래일 대비 2만7000원(15.34%) 오른 20만3000원에 거래되고 있다. 같은 시각 일진전기(8.55%), LS(7.00%), 대한전선(6.50%), LS에코에너지(6.33%) 등도 상승세다.
이는 한국전력이 약 976억원 규모의 초고압 지중 전력케이블 구매 입찰을 잇달아 공고한 점이 투자심리에 영향을 준 것으로 풀이된다.
한국전력 전자조달시스템에 따르면 한국전력은 이달 초 부산과 경기 지역 송전망에 투입할 345kV 및 154kV급 전력케이블과 부속자재 구매 입찰을 잇달아 냈다. 서부산~북부산 구간 사업의 추정가격은 약 612억원, 학운분기 구간은 약 255억원이다. 신문래~노들 구간 사업까지 합하면 전체 발주 규모는 약 976억원에 이른다.
전력망 투자 확대에 따른 추가 발주 기대도 전선주에 긍정적으로 작용하고 있다. 한국전력은 최근 500kV 초고압직류송전(HVDC) 동해안~동서울 송전선로 설치공사도 공고했다. 변압기와 가스절연개폐장치(GIS) 등 송변전 설비 구매도 추진하고 있어 전력망 관련 기자재 수요가 이어질 것이라는 기대가 나온다.
rkgml925@newspim.com