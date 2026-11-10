대신자산신탁, 평촌 초원부영 재건축 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 대신자산신탁은 10일 평촌 초원부영아파트 주민대표단과 재건축 MOU를 체결했다.
- 회사는 예비사업시행자 지정 동의서 징구와 사업시행자 지정 절차에 나선다.
- 재건축을 통해 지하 4층~지상 48층, 2121세대 단지를 조성할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신자산신탁이 경기도 안양시 평촌 초원부영아파트 재건축사업에 참여한다. 주민대표단과 업무협약(MOU)을 체결하고 지상 최고 48층, 2121세대 규모의 주택단지 조성을 위한 사업시행자 지정 절차에 나선다.
10일 대신자산신탁에 따르면 회사는 평촌 초원부영아파트(A-13) 재건축사업 주민대표단과 MOU를 체결했다.
이번 협약을 계기로 예비사업시행자 지정 동의서 징구에 착수한다. 향후 특별정비구역 지정과 정비계획 결정고시 등 관련 절차에 맞춰 사업시행자 지정을 추진할 계획이다.
초원부영아파트 재건축사업은 지난 7월 특별정비구역 지정 제안 접수를 마쳤다. 현재 도시계획위원회 등 관계기관과 협의를 진행하고 있으며 올해 하반기 특별정비구역 지정과 정비계획 결정고시를 목표로 하고 있다.
사업지는 경기도 안양시 동안구 평촌동 896-6번지 일원으로 구역면적은 약 9만8479㎡다. 재건축을 통해 지하 4층~지상 48층, 약 2121세대 규모의 주택단지를 조성할 예정이다.
지하철 4호선 평촌역과 인접해 있으며 수도권제1순환고속도로 등 주요 교통망을 이용할 수 있다. 주변에는 교육시설과 생활편의시설도 자리 잡고 있다.
김송규 대신자산신탁 대표이사는 "초원부영아파트는 우수한 교통·생활 인프라를 갖추고 있어 재건축사업의 잠재력이 높은 곳"이라며 "그동안 축적한 정비사업 경험과 전문성을 바탕으로 사업 절차를 체계적으로 관리하고 원활한 사업 추진을 지원해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com