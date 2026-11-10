우리투자증권, 서울 무악동에 '도시의 작은 숲' 조성

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권은 10일 생명의숲과 서울 종로구에 작은 숲을 조성했다
- 희귀·특산식물 등 60여 종 1300여 본을 심어 생물다양성을 높였다
- 주민 참여로 녹색 휴식공간을 마련하고 환경보호 활동을 지원할 방침이다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 우리투자증권이 사단법인 생명의숲과 함께 서울 종로구 무악동에 '도시의 작은 숲'을 조성했다. 희귀·특산식물 등 60여 종의 식물을 심어 도심 생물다양성을 높이고 지역주민을 위한 녹색 휴식공간을 마련했다.
10일 우리투자증권에 따르면 이번 사업은 서울 종로구 무악동 마을 쉼터 2714㎡ 부지에서 진행됐다. 우리투자증권은 식물 식재를 위해 1000만원을 전달했다.
식재 대상은 ▲부산꼬리풀 ▲한라개승마 ▲벌개미취 등 희귀·특산식물 23종 500여 본과 초목·관목류 40종 800여 본이다. 총 60여 종 1300여 본의 식물을 심어 도심 녹지를 확대했다.
'도시의 작은 숲'은 지역주민이 직접 참여해 생활권 녹지를 조성하는 사업이다. 기후위기에 대응하고 생물다양성을 높이는 동시에 미세먼지와 온실가스 저감, 도시 열섬 현상 완화 등을 목표로 한다.
우리투자증권은 이번 사업을 통해 지역사회와 연계한 생태환경을 조성하고 주민들의 지속적인 환경 보호 활동을 지원한다는 방침이다.
우리투자증권 관계자는 "이번에 조성된 '도시의 작은 숲'이 편안한 숨을 쉴 수 있는 일상의 쉼터이자, 다양한 생물이 공존하는 공간으로 자리 잡기를 기대한다"며 "기후위기 대응과 생물다양성 보전을 위해 기업의 사회적 책임을 다하고 지역사회와 환경이 함께 성장할 수 있는 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com