케이뱅크, '아낌e보금자리론' 실행 고객에 최대 25만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 10일 아낌e보금자리론 고객 대상 혜택을 마련했다.
- 이벤트 응모 후 대출 절차를 완료하면 최대 25만원을 지원한다.
- 신혼부부 소득 요건 완화로 보금자리론 이용 대상이 확대됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =케이뱅크가 한국주택금융공사(HF)의 정책금융상품 '아낌e보금자리론' 이용 고객을 대상으로 최대 25만원의 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 최근 '아낌e보금자리론'의 신혼부부 소득 요건이 완화됨에 따라 실수요자의 주택 구입 초기 비용 부담을 낮추기 위해 마련됐다.
아낌e보금자리론은 6억원 이하 주택 구입 시 이용할 수 있는 정책금융상품으로, 서류 제출부터 대출 실행까지 전 과정을 비대면으로 처리할 수 있다.
지난달 19일부터 적용된 제도 개편에 따라 자녀 수에 따른 부부 합산 소득 요건 외에도, 이를 초과할 경우 배우자 중 1인의 연소득이 7000만원 이하이면 대출 신청이 가능해졌다.
지원금은 구입용도 대출 고객을 대상으로 절차별로 나누어 지급된다. 혜택을 받기 위해서는 케이뱅크 앱 내 이벤트 페이지에서 사전 응모를 완료해야 하며, 지원금은 케이뱅크 계좌로 입금된다.
이벤트 응모 후 한국주택금융공사 홈페이지나 앱에서 대출을 신청하며 실행 기관으로 케이뱅크를 지정하면 1차 지원금 5만원을 받게 된다. 해당 대출은 실행 예정일 최대 90일 전부터 신청할 수 있다.
이후 주택금융공사의 심사를 거쳐 케이뱅크로 승인 통지가 이루어지면 2차 지원금 10만원이 지급된다. 이어 케이뱅크 앱에서 약정을 완료하고 실행일을 예약하면 마지막 3차 지원금 10만원이 추가로 지급된다.
전 단계를 마친 고객은 총 25만원의 지원금을 받게 되며, 제세공과금(22%)은 케이뱅크가 부담한다.
케이뱅크 관계자는 "소득 기준 완화로 보금자리론 이용 대상이 확대됨에 따라 실수요 고객의 부담을 낮추기 위한 취지"라며 "혜택을 지속해서 확대할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com