스마트레이더시스템 안티드론 '에어링', CES 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- 스마트레이더시스템은 10일 에어링이 CES 2027 혁신상에 선정됐다고 밝혔다
- 에어링은 360도 공역 감시와 최대 500m 소형 드론 탐지가 가능한 안티드론 시스템이다
- 회사는 미국과 유럽 민간 보안·방어 시장을 중심으로 사업 확대를 추진할 계획이라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 4D 이미징 레이더 전문기업 스마트레이더시스템이 개발한 360도 공역 보안 레이더 '에어링'이 미국 CES 2027 혁신상에 선정됐다고 10일 밝혔다.
에어링은 가정과 회사 건물, 데이터센터, 공항, 항만 등 다양한 시설에 설치할 수 있는 소형 모듈식 안티드론 시스템이다. 가로·세로 70.1cm, 높이 41.9cm, 무게 10kg의 경량 제품으로 군사급 드론 탐지 성능을 갖췄다.
회사에 따르면 에어링은 12개의 레이더 패널을 돔 형태로 결합해 주변 360도 공역을 사각지대 없이 감시한다. 최대 500m 거리의 소형 드론을 탐지·추적하며, 주야간 및 기상 변화에 관계없이 드론의 위치와 이동 방향, 속도 등을 실시간으로 파악한다.
레이더 어레이와 RF 전자회로, 신호처리 장치를 벽돌 크기의 경량 패널 하나에 통합했으며, 회전 부품이 필요 없는 고정형 전자 조향 안테나를 적용해 유지보수 부담을 낮췄다. 여러 대의 장비를 하나의 관제 플랫폼에 연결하면 대규모 시설에 맞춰 탐지 범위를 확장할 수 있다.
CES 혁신상은 세계 최대 IT·가전 전시회인 국제전자제품박람회(CES)를 앞두고 기술성·혁신성·디자인 등이 우수한 제품에 수여하는 상이다. 업계 전문가로 구성된 심사위원단이 수상 제품을 선정한다.
스마트레이더시스템 관계자는 "에어링은 대형 안티드론 시스템의 크기와 비용, 복잡한 운용 부담을 줄여 기업과 가정에서도 군사급 기술을 손쉽게 도입할 수 있는 혁신적 제품"이라며 "이를 통해 개별 시설과 주거 공간까지 보호하는 '라스트마일(Last-mile) 공역 보안'의 공백을 해소할 수 있다"고 말했다.
그는 이어 "이번 CES 2027 혁신상 수상으로 에어링의 독창성과 기술 경쟁력을 세계적으로 인정받았다"며 "미국과 유럽 등 민간 보안 및 방어 수요가 큰 시장을 중심으로 높은 관심을 기대하고 있으며, 에어링의 경쟁력을 적극 알려 다양한 분야에서 신규 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
한편 스마트레이더시스템은 최근 안티드론 분야 사업 확장에 속도를 내고 있다. 지난 9월 2일 미국 방산기업 마라솔루션을 통해 안티드론 시스템 '스파이크'의 국내 독점 공급권을 확보했으며, 같은 달 4일에는 방산 광학장비 전문기업 동인광학과 대드론 분야 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.
nylee54@newspim.com