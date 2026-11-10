신한자산운용, 코스피200 커버드콜 ETF 상장…월 2회 분배 가능

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용은 10일 SOL 200커버드콜액티브 ETF를 상장했다.
- 신규 ETF는 코스피200 주도주 투자와 옵션 매도로 수익을 추구한다.
- 기존 상품과 분배 시점이 달라 매월 두 차례 분배금 수령이 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
12월 16일 첫 분배…퇴직연금 70% 편입
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한자산운용이 코스피200 구성 종목에 대한 액티브 투자와 옵션 매도 전략을 결합한 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장했다. 주가 상승에 따른 자본차익과 월 분배금을 함께 추구하는 상품으로 기존 커버드콜 ETF와 함께 투자하면 매월 두 차례 분배금을 받을 수 있다.
10일 신한자산운용에 따르면 'SOL 200커버드콜액티브 ETF(0262Y0)'가 이날 유가증권시장에 상장했다.
이 상품은 코스피200 구성 종목 가운데 실적과 기업가치, 수급, 산업별 성장성을 분석해 주도주의 편입 비중을 높이는 방식으로 운용한다. 시장 상황에 따라 주식 포트폴리오를 조정해 비교지수 대비 초과수익을 추구한다.
콜옵션 매도 비중도 시장 전망과 변동성, 옵션 프리미엄 수준에 따라 탄력적으로 조절한다. 주가 상승에 참여할 기회를 확보하면서 옵션 매도 수익을 월 분배금 재원으로 활용하는 전략이다.
신한자산운용은 이번 상장으로 기존 'SOL 200타겟위클리커버드콜'과 함께 국내 주식형 커버드콜 ETF 상품군을 확대했다. 지난 3월 상장한 SOL 200타겟위클리커버드콜은 연간 15% 수준의 옵션 프리미엄 확보를 목표로 하며 지난 4월부터 매월 1.3~1.4% 수준의 분배율을 기록하고 있다.
두 상품은 분배 시점이 다르다. 기존 상품은 월초에 분배금을 지급하며 신규 상장한 SOL 200커버드콜액티브는 월중에 지급한다. 신규 ETF의 첫 분배금 지급 예정일은 오는 12월 16일이다.
세제 측면에서는 일반 과세계좌 기준 국내 상장주식과 국내 주가지수 옵션의 매매차익이 과세 대상에서 제외된다. 다만 주식 배당수익과 예금이자 등에서 발생한 분배금에는 세금이 부과될 수 있다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "SOL 200커버드콜액티브는 국내 주식의 상승 기회와 월분배 수요에 함께 대응하기 위해 주식과 옵션 운용의 유연성을 높인 상품"이라며 "SOL 200타겟위클리커버드콜과 운용 방식 및 분배 시점을 차별화해 투자 목적과 현금흐름 수요에 맞춰 활용할 수 있도록 했다"고 말했다.
한편 SOL 200커버드콜액티브는 연금저축과 퇴직연금 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자할 수 있다. 퇴직연금에서는 적립금의 70% 이내에서 편입할 수 있다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라질 수 있으며 콜옵션 매도로 주가 상승에 따른 수익이 제한되거나 주가 하락 시 투자 손실이 발생할 수 있다.
plum@newspim.com