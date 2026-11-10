모트렉스, 로보택시용 'GAM'으로 CES 2027 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- 모트렉스는 10일 로보택시용 IVI 콘셉트로 CES 혁신상을 수상했다
- GAM은 장애인 등 이용자별 이동 정보 접근을 지원하는 솔루션이다
- 점자 패드와 수어 아바타로 차량 상태와 경로 정보를 제공한다
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닷과 협력해 차량 내 실시간 촉각 내비게이션 구현
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 모빌리티 솔루션 전문기업 모트렉스는 로보택시용 차량용 인포테인먼트(IVI) 콘셉트 'GAM(Greater Accessible Mobility)'으로 'CES 2027 혁신상' 접근성 및 장수(Accessibility & Longevity) 부문을 수상했다고 10일 밝혔다.
CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 CES 개최에 앞서 엔지니어링과 기능, 디자인, 혁신성 등을 평가해 제품에 수여하는 상이다. CES 2027은 오는 2027년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린다.
GAM은 탑승부터 이동까지 별도의 인적 도움을 받기 어려운 로보택시 환경에서 장애인을 포함한 이용자의 이동을 지원하기 위한 솔루션이다.
모트렉스의 GAM은 길 안내와 안전 정보, 엔터테인먼트 등 이동 과정의 정보를 이용자에게 맞는 방식으로 전달하는 '범용 접근성 모빌리티 솔루션(Universal Accessibility Mobility Solution)'을 지향한다.
일반 이용자에게는 디스플레이를 통해 차량 정보와 콘텐츠를 제공하고 시각장애인에게는 촉각 점자 패드를 활용해 차량 상태와 현재 위치, 예상 도착시간(ETA), 이동 경로와 주요 지형지물 정보를 전달한다. 청각장애인에게는 수어 아바타를 통해 안내를 제공한다.
모트렉스는 차량 내 실시간 촉각 내비게이션의 상용화 선례가 사실상 없는 분야라며 '세계 최초 수준'의 기술적 차별성을 갖췄다고 설명했다.
회사는 차량용 인포테인먼트와 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 차량 시스템 연동 역량을 기반으로 시각장애인용 촉각 디스플레이 및 접근성 기술 기업 닷과 협력해 촉각 점자 기술을 차량 내 서비스로 구현했다.
모트렉스는 이번 콘셉트를 통해 미래 모빌리티 환경에 필요한 차량 내 사용자 경험과 접근성 기술을 구체화했다. 회사는 차량용 인포테인먼트 제품을 양산·공급하고 있으며 지난 1월 CES 2026에서는 그룹 통합 인캐빈(In-Cabin) 전략을 공개했다.
모트렉스는 지난 2019년부터 올해까지 총 8회 CES에 참가했다. 지난 2020년 'Aurora platform', 2021년 'In-Vehicle Sterilizer with charger', 2024년 'In-Cabin XR box', 2025년 'V2G AC home EV charger'로 CES 혁신상을 수상했으며 이번 GAM 수상으로 누적 수상 횟수는 5회로 늘었다.
모트렉스 관계자는 "GAM은 누구나 차량 안에서 필요한 정보와 서비스를 자신에게 맞는 방식으로 이용할 수 있어야 한다는 고민에서 출발한 콘셉트"라며 "차량 인포테인먼트 분야에서 쌓아온 역량을 바탕으로 포용적 모빌리티 기술 개발을 이어가고, 미래 모빌리티 서비스로 대응하는 기술 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.
모트렉스 그룹은 차량용 인포테인먼트 등 전장사업을 중심으로 자동차 내장재와 목적기반차량(PBV), 전기차 충전 인프라, 건설기계·로봇 분야로 사업 포트폴리오를 확대하고 있다.
winter1004@newspim.com