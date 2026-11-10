[특징주] 국제유가 급락에 항공주 강세…한진칼 10%대 상승

AI 핵심 요약beta
- 10일 국제유가가 급락하면서 주요 항공주가 일제히 강세를 보였다
- 한진칼은 10.84% 상승했으며 아시아나항공·대한항공 등도 동반 상승했다
- 중동 긴장 완화 기대에 유류비 부담 감소와 수익성 개선 기대가 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국제유가가 중동 지역의 긴장 완화 기대에 급락하면서 항공주가 일제히 강세를 보이고 있다. 유류비 부담이 줄어들 수 있다는 기대가 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다.
10일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 34분 기준 한진칼은 전 거래일보다 2만2500원(10.84%) 오른 23만원에 거래되고 있다. 같은 시각 아시아나항공(10.78%), 대한항공(10.65%), 진에어(9.59%), 에어부산(9.34%) 등 주요 항공주도 동반 강세다.
간밤 국제유가가 큰 폭으로 하락한 점이 항공주에 호재로 작용한 것으로 보인다. 항공사는 운항 비용에서 항공유가 차지하는 비중이 큰 만큼 유가가 내리면 연료비 부담이 줄어 수익성 개선으로 이어질 수 있다.
9일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전 거래일보다 3.98달러(4.38%) 내린 배럴당 86.85달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물도 5.75달러(5.85%) 하락한 92.57달러에 마감했다. 두 유종 모두 정규장 마감 이후에도 낙폭을 확대했다.
유가 하락은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성을 낮게 언급하면서 중동발 공급 차질 우려가 누그러진 영향이다. 시장에서는 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 이어지고 있지만, 분쟁이 더 확대되지 않을 수 있다는 기대가 커졌다.
다만 중동 지역의 군사적 긴장이 완전히 해소된 것은 아니다. 해상 운송과 에너지 시설을 둘러싼 위험이 남아 있는 만큼 국제유가의 추가 하락 여부는 향후 협상 진행 상황에 영향을 받을 전망이다.
rkgml925@newspim.com