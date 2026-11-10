아리아스튜디오 'ARIA Interactive Cinema', CES 2027 혁신상 선정

AI 핵심 요약beta
- 아리아스튜디오는 10일 CES 2027 혁신상 수상작으로 선정됐다고 밝혔다
- 아리아스튜디오는 인터랙티브 영화 기술로 관객 참여형 콘텐츠를 선보였다
- 아리아스튜디오는 자체 IP와 해외 시장으로 사업을 확대할 계획이라고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 아리아스튜디오가 CES 2027 혁신상(Innovation Awards)에서 'Filmmaking & Distribution' 부문 수상작(Honoree)으로 선정됐다고 밝혔다. 해당 부문은 Cannes Next와의 파트너십으로 운영된다.
아리아스튜디오는 '인터랙티브 신비아파트'의 극장 적용에 이어 자체 IP인 '아파트: 리플리의 세계'의 인터랙티브 버전 공개를 준비 중이다. 이번 선정을 계기로 기술 경쟁력을 알리고, 다양한 IP와 해외 시장으로 사업을 확대할 계획이다.
인터랙티브 시네마는 관객이 영화 속 캐릭터와 대화하고 이야기에 참여하는 콘텐츠 솔루션이다. 창작자가 설계한 세계관과 이야기 구조를 유지하면서 관객의 목소리와 선택에 따라 대사와 감정 표현을 실시간으로 생성한다. 같은 작품에서도 관객의 참여에 따라 서로 다른 대화와 반응을 경험하도록 설계됐다.
극장 적용 사례로는 인기 애니메이션 지식재산(IP)을 활용한 '인터랙티브 신비아파트: 극장귀의 속삭임'이 있다. 아리아스튜디오는 국내 CGV 극장에서 어린이 관객이 캐릭터와 소통하고 미션과 선택에 참여하는 경험을 선보였다.
자체 IP인 '아파트: 리플리의 세계'의 인터랙티브 버전 공개도 준비하고 있다. 제81회 베니스국제영화제 Venice Immersive 경쟁부문에 공식 초청된 IP를 기반으로 한 장편 인터랙티브 영화다. 관객이 극 중 인물과 대화하며 사건의 단서를 추적하고 수사 과정에 참여하는 방식으로, 미스터리 스릴러 장르로 기술 적용 범위를 넓힌다.
핵심 기술은 자체 개발한 '시네마 엔진'과 캐릭터 행동 모델 'CBM(Character Behavior Model)'이다. 시네마 엔진은 관객의 발화와 선택을 장면의 맥락 및 이야기 진행에 연결한다. CBM은 캐릭터의 성격과 기억, 관계, 감정 상태를 반영해 응답과 행동을 구성한다.
아리아스튜디오는 공통 엔진과 운영 모듈을 여러 작품에 활용하며 콘텐츠 제작과 현장 운영에서 얻은 경험을 기술 고도화에 반영하고 있다. 앞으로 애니메이션과 영화, 캐릭터 등으로 적용 대상을 넓히고 해외 콘텐츠 기업과 극장, 배급사와의 협력을 추진할 예정이다.
채수응 아리아스튜디오 대표는 "아리아는 IP에 지능을 더해 관객이 캐릭터와 대화하고 이야기에 직접 참여하는 엔터테인먼트를 만들고 있다"라며 "다양한 IP에 활용할 수 있는 기술 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너와 함께 인터랙티브 시네마 시장을 넓혀 나가겠다"라고 말했다.
whitss@newspim.com