아웃백, 부산 동래 매장 롯데백화점으로 이전

AI 핵심 요약beta
- 아웃백은 10일 기존 동래구 매장을 롯데백화점 동래점으로 이전했다
- 동래롯데점은 가족과 소규모 모임을 위한 206석 규모로 조성했다
- 호주와 동래 지역 특색을 반영하고 17일까지 방문객에게 가방을 증정한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아웃백 스테이크하우스가 부산 동래 지역 매장을 백화점으로 옮겨 쇼핑객과 외식 고객을 함께 공략한다. 가족과 소규모 모임 고객이 이용할 수 있도록 좌석을 다양화하고 지역 특색을 매장 디자인에 반영했다.
다이닝브랜즈그룹이 운영하는 아웃백은 기존 동래구 매장을 롯데백화점 동래점 M1층으로 이전해 '동래롯데점'을 열었다고 10일 밝혔다. 백화점 입점을 통해 접근성을 높이고 쇼핑과 식사를 한곳에서 즐길 수 있도록 했다.
매장은 약 615㎡(186평) 규모로, 테이블 53개와 좌석 206개를 갖췄다. 2인석부터 6인석까지 마련해 방문 인원과 모임 목적에 맞춰 이용할 수 있도록 구성했다.
공간 콘셉트는 '로드 트립: 웜 모먼츠(ROAD TRIP: WARM MOMENTS)'다. 호주를 여행하다 잠시 쉬어가는 여유로움에 온천으로 알려진 동래의 이미지와 온천천 카페거리의 분위기를 더했다.
입구에는 호주 자연 명소 에어즈 록을 소재로 브랜드를 소개하는 공간을 마련했다. 카운터는 카페처럼 꾸미고, 천장은 나무 아래에서 쉬는 느낌을 주도록 디자인했다. 실내에 식물을 배치하고 외부에서도 내부를 살펴볼 수 있도록 개방감을 높였다.
이전 개점을 기념해 10일부터 17일까지 방문 고객에게 리유저블백을 선착순 증정한다.
nrd@newspim.com