[특징주] 트럼프 "이란 재공격 가능성 낮아", 건설주 동반 강세

AI 핵심 요약beta
- 10일 중동 긴장 완화 기대에 국내 건설주가 동반 상승했다
- DL이앤씨와 현대건설 등 주요 건설주가 일제히 올랐다
- 전후 복구와 인프라 재건 사업 수혜 기대가 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
DL이앤씨 8%대 상승…현대건설·대우건설도 오름세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 중동 지역의 군사적 긴장이 완화될 수 있다는 기대가 커지면서 전후 재건 사업 수혜가 예상되는 건설주가 동반 상승하고 있다.
10일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 51분 기준 DL이앤씨는 전 거래일보다 4400원(8.70%) 상승한 5만5000원에 거래되고 있다. 같은 시각 현대건설(7.18%), 대우건설(5.62%), 삼성물산(3.15%), GS건설(2.48%) 등도 일제히 오르고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상에 진전이 있을 경우 군사작전을 재개할 가능성은 작다고 밝히면서 중동 사태의 확전 우려가 다소 누그러진 영향으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 8일(현지시간) CNN과의 전화 인터뷰에서 이란이 강력한 합의에 서명하는 것을 전제로 추가 공격 가능성이 "매우 낮다"고 말했다. 다만 협상 결렬 등에 대비해 중동 지역에 항공모함을 포함한 군사력을 배치하고 있으며, 이란의 발전소와 교량 등 기반시설도 공격 목표로 검토하고 있다고 경고했다.
시장에서는 중동 지역의 긴장 완화가 현실화할 경우 향후 전후 복구와 인프라 재건 사업이 본격화할 수 있다는 기대도 나타나고 있다. 이에 따라 국내 건설사들이 관련 수혜주로 주목받는 모습이다.
rkgml925@newspim.com