젠슨 황 없는 엔비디아 가능할까…후계자 부재에 '키맨 리스크' 부각

기술 투자자 "잡스 떠난 애플처럼 사업 지속 가능…두터운 인재풀"

전문가들 "대체할 경영자 없어"…중국 스파이 의혹에 승계 계획·이사회 책임 도마

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성과의 불륜을 인정하고 이사회가 독립 조사에 착수하면서, 그의 거취와 함께 엔비디아의 승계 문제가 새로운 관심사로 떠올랐다. 황 CEO의 부재에 대비한 인재풀은 충분하다는 평가가 있는 반면, 그를 대신해 회사의 성장 전략과 비전을 이끌 뚜렷한 후계자가 없다는 지적도 나온다.

세계 인공지능(AI) 산업의 성장을 주도해온 황 CEO의 개인적 위기가 엔비디아의 지배구조와 경영 연속성에 대한 논란으로 확산되는 양상이다. 특히 이번 사태를 계기로 황 CEO 개인에 대한 높은 의존도가 새삼 부각되고 있다.

엔비디아의 이번 회계연도 매출은 4000억달러(약 539조원)를 넘어설 전망으로, 불과 4년 전 270억달러(약 36조원)에도 미치지 못했던 것과 비교하면 회사의 성장 규모만큼이나 최고경영자의 역할과 승계 문제도 중요해졌다는 평가다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=블룸버그]

◆ 두터운 인재풀 vs 대체할 후계자 부재

9일(현지시각) 야후 파이낸스에 따르면 기술주 투자자인 댄 나일스 나일스 인베스트먼트 매니지먼트 창업자는 '소지 언리시드'에 출연해 엔비디아의 향후 성장에 황 CEO가 얼마나 중요한지 묻는 질문에 "그렇지 않다"고 답했다. 그는 황 CEO가 하위 경영진에게 권한을 잘 위임해왔다며, 스티브 잡스 사후의 애플처럼 엔비디아도 향후 2~3년을 지탱할 제품 파이프라인을 갖췄다고 봤다.

나일스는 이번 사태를 계기로 이사회가 후계자 지명을 강제할 것이라고 내다봤다. 다만 사업 지속 역량과 황 CEO가 회사에 매우 중요한 인물이라는 점은 별개의 문제라고 강조했다.

반면 같은 날 악시오스는 엔비디아에 황 CEO를 대신할 명확한 후계자 후보가 없다는 점을 핵심 위험으로 지목했다. 예기치 못한 상황으로 황 CEO가 자리를 비울 경우 회사의 전략과 경영을 누가 이어받을지 불분명하다는 것이다.

현재 가장 널리 알려진 경영진은 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)다. 그러나 재무 전문가인 크레스가 AI 혁신가이자 비전 제시자로 평가받는 황 CEO의 역할을 자연스럽게 이어받을 수 있을지는 불확실하다는 지적이 나온다.

황 CEO는 후계자가 내부에서 나오길 바란다면서도 승계는 20년 뒤였으면 한다고 밝힌 바 있다. 그는 최근 블룸버그 인터뷰에서 "다음 CEO가 이미 회사 안에 있기를 정말 바란다"고 말했다.

황 CEO의 딸 매디슨과 아들 스펜서도 엔비디아에서 일하고 있다. 다만 황 CEO는 "그것이 그들의 포부라면 스스로 그 자리를 얻어내야 한다"고 선을 그었다.

예일대 경영대학원의 제프리 소넨펠드 교수는 "경영진 가운데 아무도 지목돼 있지 않다는 건 말도 안 된다"고 비판했다. 잠재적 후보에게 경영 역량을 시험할 기회조차 주어지지 않았다는 지적이다.

소넨펠드 교수는 에릭 슈밋 전 구글 CEO가 대안으로 거론된다는 소문을 들었다며 "당장 내일 투입돼도 아주 잘 해낼 것"이라고 말했다. 피터 자워스키 조지타운대 교수는 승계 계획 부재를 두고 이사회가 "운전대를 잡고 졸고 있었다"고 꼬집었다.

◆ 불륜 스캔들, 국가안보·지배구조 문제로 확대

이번 사태는 단순한 사생활 논란을 넘어 국가안보와 기업 기밀 문제로 번지고 있다. 블룸버그에 따르면 황 CEO는 미국 당국이 중국 정보기관과의 연계를 의심하는 여성과의 불륜을 인정했지만, 상대 여성의 신원은 밝히지 않았다.

월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령과 미국 정보당국이 공개 폭로 약 1년 전에 황 CEO와 해당 여성의 관계에 관한 정보를 보고받았지만, 즉각 조치는 취하지 않았다고 보도했다. 정보당국은 황 CEO가 트럼프 대통령에게 중국 등지로의 칩 수출 허용을 로비하던 시기에 두 사람이 불륜 관계였다고 의심한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 9일 황 CEO를 "매우 명예로운 사람"이라고 평가하면서도 연방수사국(FBI)이 이 사안을 조사하고 있다고 밝혔다. 중국 정부는 황 CEO를 상대로 스파이 활동을 했다는 의혹을 부인했다.

젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황[출처 =샤오홍슈 캡처]

엔비디아 이사회는 사외이사로 구성된 위원회와 외부 법률 자문단을 통해 독립 조사를 진행할 계획이다. 회사 측은 국가안보나 기업 기밀이 침해됐다고 믿을 근거는 없다는 입장이다.

블룸버그는 소식통을 인용해 이사회가 독립위원회의 사실관계 조사와 별개로 가능하면 황 CEO를 유임시키길 원하고 있다고 전했다. 사내에서는 황 CEO가 정례 '톱5' 이메일에 바로 답하지 않는 등 최근 며칠 업무 관여가 줄었다는 말이 나오는 것으로 전해졌다.

조사는 황 CEO가 이해충돌 소지가 있는 관계를 공개하도록 한 회사 행동강령을 위반했는지, 이사회가 관련 사실을 언제 인지했는지 등에 초점이 맞춰질 전망이다. 블룸버그는 대부분의 CEO 스캔들에서 이사회가 움직이는 계기는 불륜 자체가 아니라 회사 정책 위반이나 이사회에 대한 은폐라고 짚었다.

실제로 CEO가 스캔들로 물러나는 경우는 드물다. CEO 퇴임 추적업체 엑스체인지에 따르면 2017년 1월 이후 발표된 러셀3000 기업의 CEO 퇴임 약 3000건 가운데 비위 의혹 속에 물러난 사례는 47건, 1.6%에 불과하다.

BP의 버나드 루니 전 CEO는 2023년 과거 동료들과의 관계를 이사회에 투명하게 공개하지 않았음을 인정한 뒤 사임했다.

◆ 황 CEO 지분 3.4%…이사회 결정에 거취 달려

황 CEO의 엔비디아 지분은 약 3.4%에 불과하고, 차등의결권으로 경영권을 보호받는 구조도 아니다. 이사회나 투자자들이 그를 축출할 수 있다는 의미다.

황 CEO는 CEO가 책임을 지고 필요하면 해임될 수 있도록 이사회 의장직을 맡지 않았다며 "많은 CEO와 달리 나는 얼마든지 해고될 수 있다"고 말한 바 있다. 다만 엔비디아 이사 가운데 6명은 10년 넘게 재임했고, 이 중 3명은 30년 이상 자리를 지켜왔다.

황 CEO는 신제품 발표를 이끌고 AI 칩 수출 문제를 놓고 트럼프 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 직접 상대해왔다. 그에게 직접 보고하는 임원은 약 60명에 이르지만, 이 가운데 공개적으로 후계자로 거론된 인물은 없다.

스테이시 라스곤 번스타인 애널리스트는 "엔비디아는 평범한 회사가 아니고, 젠슨도 평범한 CEO가 아니다"라고 말했다.

요크빌 아이브스의 댄 아이브스는 "젠슨은 대체 불가능하다"며, 엔비디아의 AI 성공과 야망이 그의 유임과 밀접하게 연결돼 있다고 평가했다. 다만 시장은 황 CEO의 유임 가능성을 더 높게 반영하고 있다고 덧붙였다.

파운더 ETFs의 마이클 모나핸 파트너도 "어떤 면에서 그는 대체 불가능하다"며, 황 CEO가 떠나면 엔비디아 주식을 매도하겠다고 밝혔다.

로스 거버 거버 가와사키 웰스 앤드 인베스트먼트 매니지먼트 대표는 황 CEO의 유임 가능성을 75%로 보며 "이번 일로 칩 주문을 취소한 곳은 없을 것"이라고 말했다.

외부 지지도 이어졌다. 일론 머스크 테슬라 CEO는 황 CEO가 대체 불가능하다는 견해에 동의했고, 억만장자 투자자 빌 애크먼은 X(옛 트위터)에 "놀라운 사람도 실수를 한다"며 지지를 촉구했다.

반론도 있다. 소넨펠드 교수는 우버의 트래비스 캘러닉을 예로 들며 "사람들은 그가 아주 결정적인 존재라고 생각했다"며 우버가 "그를 내보낸 뒤 훨씬 더 잘됐다"고 말했다.

데이비드 라커 스탠퍼드대 기업지배구조연구소장도 애플은 팀 쿡이 스티브 잡스의 뒤를 이을 준비가 돼 있었다며 "이들 기업은 신뢰할 만한 인물을 그 자리에 앉힐 수 있었다"고 말했다.

CEO 비위 논란은 주가에도 부담으로 작용해왔다.

맥도날드 주가는 스티브 이스터브룩 CEO 해임이 발표된 2019년 11월 4일까지 4주간 11% 하락했다. 네슬레 주가도 로랑 프렉시 CEO가 부하 직원과의 관계를 숨겨 물러난 2025년 9월 초까지 4개월간 약 15% 떨어졌다.

엔비디아 주가는 9일 장중 한때 8.8% 급락한 뒤 4.27% 하락으로 정규장을 마감했다.

라커 교수는 국가나 엔비디아에 해를 끼치지 않은 개인적 관계라면 시간이 지나며 잦아들 수 있다면서도 "다른 종류의 것들이 발견된다면 더 큰 문제가 될 것"이라고 경고했다.

kwonjiun@newspim.com