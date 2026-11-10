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젠슨 황 없는 엔비디아 가능할까…후계자 부재에 '키맨 리스크' 부각

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AI 핵심 요약

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  • 젠슨 황 엔비디아 CEO가 9일 불륜을 인정하며 거취와 승계 문제가 부상했다
  • 엔비디아 이사회는 국가안보·기밀 침해와 행동강령 위반 여부를 독립 조사한다
  • 황 CEO 후계자가 뚜렷하지 않아 경영 연속성과 높은 의존도가 핵심 쟁점으로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기술 투자자 "잡스 떠난 애플처럼 사업 지속 가능…두터운 인재풀"
전문가들 "대체할 경영자 없어"…중국 스파이 의혹에 승계 계획·이사회 책임 도마

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성과의 불륜을 인정하고 이사회가 독립 조사에 착수하면서, 그의 거취와 함께 엔비디아의 승계 문제가 새로운 관심사로 떠올랐다. 황 CEO의 부재에 대비한 인재풀은 충분하다는 평가가 있는 반면, 그를 대신해 회사의 성장 전략과 비전을 이끌 뚜렷한 후계자가 없다는 지적도 나온다.

세계 인공지능(AI) 산업의 성장을 주도해온 황 CEO의 개인적 위기가 엔비디아의 지배구조와 경영 연속성에 대한 논란으로 확산되는 양상이다. 특히 이번 사태를 계기로 황 CEO 개인에 대한 높은 의존도가 새삼 부각되고 있다.

엔비디아의 이번 회계연도 매출은 4000억달러(약 539조원)를 넘어설 전망으로, 불과 4년 전 270억달러(약 36조원)에도 미치지 못했던 것과 비교하면 회사의 성장 규모만큼이나 최고경영자의 역할과 승계 문제도 중요해졌다는 평가다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=블룸버그]

◆ 두터운 인재풀 vs 대체할 후계자 부재

9일(현지시각) 야후 파이낸스에 따르면 기술주 투자자인 댄 나일스 나일스 인베스트먼트 매니지먼트 창업자는 '소지 언리시드'에 출연해 엔비디아의 향후 성장에 황 CEO가 얼마나 중요한지 묻는 질문에 "그렇지 않다"고 답했다. 그는 황 CEO가 하위 경영진에게 권한을 잘 위임해왔다며, 스티브 잡스 사후의 애플처럼 엔비디아도 향후 2~3년을 지탱할 제품 파이프라인을 갖췄다고 봤다.

나일스는 이번 사태를 계기로 이사회가 후계자 지명을 강제할 것이라고 내다봤다. 다만 사업 지속 역량과 황 CEO가 회사에 매우 중요한 인물이라는 점은 별개의 문제라고 강조했다.

반면 같은 날 악시오스는 엔비디아에 황 CEO를 대신할 명확한 후계자 후보가 없다는 점을 핵심 위험으로 지목했다. 예기치 못한 상황으로 황 CEO가 자리를 비울 경우 회사의 전략과 경영을 누가 이어받을지 불분명하다는 것이다.

현재 가장 널리 알려진 경영진은 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)다. 그러나 재무 전문가인 크레스가 AI 혁신가이자 비전 제시자로 평가받는 황 CEO의 역할을 자연스럽게 이어받을 수 있을지는 불확실하다는 지적이 나온다.

황 CEO는 후계자가 내부에서 나오길 바란다면서도 승계는 20년 뒤였으면 한다고 밝힌 바 있다. 그는 최근 블룸버그 인터뷰에서 "다음 CEO가 이미 회사 안에 있기를 정말 바란다"고 말했다.

황 CEO의 딸 매디슨과 아들 스펜서도 엔비디아에서 일하고 있다. 다만 황 CEO는 "그것이 그들의 포부라면 스스로 그 자리를 얻어내야 한다"고 선을 그었다.

예일대 경영대학원의 제프리 소넨펠드 교수는 "경영진 가운데 아무도 지목돼 있지 않다는 건 말도 안 된다"고 비판했다. 잠재적 후보에게 경영 역량을 시험할 기회조차 주어지지 않았다는 지적이다.

소넨펠드 교수는 에릭 슈밋 전 구글 CEO가 대안으로 거론된다는 소문을 들었다며 "당장 내일 투입돼도 아주 잘 해낼 것"이라고 말했다. 피터 자워스키 조지타운대 교수는 승계 계획 부재를 두고 이사회가 "운전대를 잡고 졸고 있었다"고 꼬집었다.

◆ 불륜 스캔들, 국가안보·지배구조 문제로 확대

이번 사태는 단순한 사생활 논란을 넘어 국가안보와 기업 기밀 문제로 번지고 있다. 블룸버그에 따르면 황 CEO는 미국 당국이 중국 정보기관과의 연계를 의심하는 여성과의 불륜을 인정했지만, 상대 여성의 신원은 밝히지 않았다.

월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령과 미국 정보당국이 공개 폭로 약 1년 전에 황 CEO와 해당 여성의 관계에 관한 정보를 보고받았지만, 즉각 조치는 취하지 않았다고 보도했다. 정보당국은 황 CEO가 트럼프 대통령에게 중국 등지로의 칩 수출 허용을 로비하던 시기에 두 사람이 불륜 관계였다고 의심한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 9일 황 CEO를 "매우 명예로운 사람"이라고 평가하면서도 연방수사국(FBI)이 이 사안을 조사하고 있다고 밝혔다. 중국 정부는 황 CEO를 상대로 스파이 활동을 했다는 의혹을 부인했다.

젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황[출처 =샤오홍슈 캡처]

엔비디아 이사회는 사외이사로 구성된 위원회와 외부 법률 자문단을 통해 독립 조사를 진행할 계획이다. 회사 측은 국가안보나 기업 기밀이 침해됐다고 믿을 근거는 없다는 입장이다.

블룸버그는 소식통을 인용해 이사회가 독립위원회의 사실관계 조사와 별개로 가능하면 황 CEO를 유임시키길 원하고 있다고 전했다. 사내에서는 황 CEO가 정례 '톱5' 이메일에 바로 답하지 않는 등 최근 며칠 업무 관여가 줄었다는 말이 나오는 것으로 전해졌다.

조사는 황 CEO가 이해충돌 소지가 있는 관계를 공개하도록 한 회사 행동강령을 위반했는지, 이사회가 관련 사실을 언제 인지했는지 등에 초점이 맞춰질 전망이다. 블룸버그는 대부분의 CEO 스캔들에서 이사회가 움직이는 계기는 불륜 자체가 아니라 회사 정책 위반이나 이사회에 대한 은폐라고 짚었다.

실제로 CEO가 스캔들로 물러나는 경우는 드물다. CEO 퇴임 추적업체 엑스체인지에 따르면 2017년 1월 이후 발표된 러셀3000 기업의 CEO 퇴임 약 3000건 가운데 비위 의혹 속에 물러난 사례는 47건, 1.6%에 불과하다.

BP의 버나드 루니 전 CEO는 2023년 과거 동료들과의 관계를 이사회에 투명하게 공개하지 않았음을 인정한 뒤 사임했다.

◆ 황 CEO 지분 3.4%…이사회 결정에 거취 달려

황 CEO의 엔비디아 지분은 약 3.4%에 불과하고, 차등의결권으로 경영권을 보호받는 구조도 아니다. 이사회나 투자자들이 그를 축출할 수 있다는 의미다.

황 CEO는 CEO가 책임을 지고 필요하면 해임될 수 있도록 이사회 의장직을 맡지 않았다며 "많은 CEO와 달리 나는 얼마든지 해고될 수 있다"고 말한 바 있다. 다만 엔비디아 이사 가운데 6명은 10년 넘게 재임했고, 이 중 3명은 30년 이상 자리를 지켜왔다.

황 CEO는 신제품 발표를 이끌고 AI 칩 수출 문제를 놓고 트럼프 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 직접 상대해왔다. 그에게 직접 보고하는 임원은 약 60명에 이르지만, 이 가운데 공개적으로 후계자로 거론된 인물은 없다.

스테이시 라스곤 번스타인 애널리스트는 "엔비디아는 평범한 회사가 아니고, 젠슨도 평범한 CEO가 아니다"라고 말했다.

요크빌 아이브스의 댄 아이브스는 "젠슨은 대체 불가능하다"며, 엔비디아의 AI 성공과 야망이 그의 유임과 밀접하게 연결돼 있다고 평가했다. 다만 시장은 황 CEO의 유임 가능성을 더 높게 반영하고 있다고 덧붙였다.

파운더 ETFs의 마이클 모나핸 파트너도 "어떤 면에서 그는 대체 불가능하다"며, 황 CEO가 떠나면 엔비디아 주식을 매도하겠다고 밝혔다.

로스 거버 거버 가와사키 웰스 앤드 인베스트먼트 매니지먼트 대표는 황 CEO의 유임 가능성을 75%로 보며 "이번 일로 칩 주문을 취소한 곳은 없을 것"이라고 말했다.

외부 지지도 이어졌다. 일론 머스크 테슬라 CEO는 황 CEO가 대체 불가능하다는 견해에 동의했고, 억만장자 투자자 빌 애크먼은 X(옛 트위터)에 "놀라운 사람도 실수를 한다"며 지지를 촉구했다.

반론도 있다. 소넨펠드 교수는 우버의 트래비스 캘러닉을 예로 들며 "사람들은 그가 아주 결정적인 존재라고 생각했다"며 우버가 "그를 내보낸 뒤 훨씬 더 잘됐다"고 말했다.

데이비드 라커 스탠퍼드대 기업지배구조연구소장도 애플은 팀 쿡이 스티브 잡스의 뒤를 이을 준비가 돼 있었다며 "이들 기업은 신뢰할 만한 인물을 그 자리에 앉힐 수 있었다"고 말했다.

CEO 비위 논란은 주가에도 부담으로 작용해왔다.

맥도날드 주가는 스티브 이스터브룩 CEO 해임이 발표된 2019년 11월 4일까지 4주간 11% 하락했다. 네슬레 주가도 로랑 프렉시 CEO가 부하 직원과의 관계를 숨겨 물러난 2025년 9월 초까지 4개월간 약 15% 떨어졌다.

엔비디아 주가는 9일 장중 한때 8.8% 급락한 뒤 4.27% 하락으로 정규장을 마감했다.

라커 교수는 국가나 엔비디아에 해를 끼치지 않은 개인적 관계라면 시간이 지나며 잦아들 수 있다면서도 "다른 종류의 것들이 발견된다면 더 큰 문제가 될 것"이라고 경고했다.

kwonjiun@newspim.com

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'과세 논란' 상속세법 개정 해법은? [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 주가누르기를 방지하기 위한 상속·증여세법 개정이 논의되고 있지만 정부·학계와 여당 간 시각차가 적지 않다. 정부와 자본시장연구원은 시가에 가산율을 얹는 방안을 제시한 반면, 여당인 더불어민주당은 순자산가치 하한(80%) 설정을 주장해 구체적인 과세 기준을 둘러싼 난항이 예상된다. 지난 9일 국회에서 열린 '주가누르기 방지법' 공개토론회에서는 정부 원안의 적용 대상을 확대하고 평가액의 최소 가산율을 30%에서 40%로 높이는 대안이 제시됐지만, 이미 낮게 형성된 주가에 일정 비율을 더하는 방식으로는 주가누르기를 막기 어렵다는 지적이 나왔다. 순자산가치에 평가 하한을 두는 의원안에 대해서는 과도한 납세 부담과 제도 집행의 어려움이 쟁점으로 떠올랐다. 더불어민주당 K-자본시장특별위원회가 이날 서울 여의도 국회의원회관에서 개최한 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회'에는 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원과 이대호 와이스트릿 대표, 이훈기 민주당 의원이 발제자로 나섰다. 법률·세무 전문가와 자산운용업계 관계자들도 지정토론에 참여했다. 현행 상속·증여세법은 상장주식의 가치를 평가할 때 원칙적으로 평가기준일 전후 각 2개월간의 종가 평균을 적용한다. 주가가 낮을수록 상속·증여 과정에서 세금 부담이 줄어드는 만큼 최대주주와 일반주주의 이해관계가 충돌할 수 있다는 점이 제도 개편 논의의 배경이다. 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 정부가 지난 8월 발표한 상속주식 평가제도 개편안을 설명하고, 자본시장연구원이 마련한 수정 대안을 제시했다. 정부 원안은 최근 13개 반기 중 12개 반기 이상 업종별 주가순자산비율(PBR)이 하위 25%에 해당하는 코스피 기업과 하위 10%에 해당하는 코스닥 기업 등을 주가누르기 추정 대상으로 삼는다. 이후 국세청 평가심의위원회 심의를 통해 적용 여부를 결정하되, 납세자가 조세회피 목적이 없었다는 점을 입증하면 기존 평가 방식을 유지하도록 했다.  9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 자본시장연구원은 저PBR 판정 기준을 최근 6개 반기 중 3회 이상으로 완화하고, 코스피와 코스닥 모두 업종별 하위 25%를 적용하자고 제안했다. 다만 PBR이 0.8배 이상인 반기는 산정에서 제외하고, 최근 3개 반기 모두 해당 요건에서 벗어난 기업이나 지속적인 적자·자본잠식 기업 등은 적용 대상에서 제외하도록 했다. 저PBR 유형의 재평가는 최장 6년6개월의 기간별 평균주가와 현행 시가에 40%를 가산한 값 중 큰 금액을 사용하는 방식을 제안했다. 자본시장연구원은 보충적 평가로 계산한 세액이 더 적으면 이를 선택하도록 하고, 해당 주식 시가의 90%를 넘지 않는 세액 상한을 법률에 명시하는 방안도 제시헸다.이 연구위원은 "시장가격을 평가 기준으로 활용하면 기업가치 평가에 드는 비용과 분쟁을 줄일 수 있다"라며 "순자산가치를 평가 하한으로 설정할 경우 상속세가 상속주식의 시장가치를 넘어설 수 있다"라고 강조했다. 반면 이훈기 더불어민주당 의원은 정부안에 대해 "비정상적으로 눌린 주가를 기준으로 한다"라며 평가기준 자체를 문제 삼았다. 이 의원은 "낮은 시가에 가산율을 높이더라도 주가를 낮춰 세금을 줄일 유인은 남는다"라며 "순자산가치 80%의 평가 하한으로 승계 세부담이 주가에 연동되는 구조를 바꿔야 한다"고 주장했다. 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 앞서 이훈기·이소영 더불어민주당 의원이 각각 발의한 상속·증여세법 개정안은 최대주주 등이 보유한 상장주식의 평가액이 세법상 순자산가치의 80%보다 낮으면 비상장주식 평가방법을 적용하되, 순자산가치의 80%를 하한으로 두는 내용이다. 주가가 일정 수준 아래로 떨어지더라도 상속·증여세 산정에 쓰이는 평가액은 더 낮아지지 않도록 하겠다는 취지다. 아울러 높아진 상속세 부담을 완화하기 위해 법 적용 대상인 상장주식에 한해 현금 대신 주식으로 세금을 납부할 수 있도록 하는 물납 허용 방안도 담겼다.전문가들 사이에서는 저PBR 기업을 주가누르기 대상으로 판단할 기준을 놓고 의견이 엇갈렸다. 이대호 와이스트릿 대표는 업종별 특성과 기업의 경영상 어려움을 고려할 필요가 있다면서도 "업종별 특성과 경영난을 고려하되 업종 전체가 저평가됐다는 이유만으로 적용 대상에서 제외해서는 안 된다"라고 주장했다. 반면 이중교 연세대 법학전문대학원 교수는 "기업의 실적 부진이나 업종 특성에 따른 저평가를 인위적인 주가누르기와 구분해야 한다"라며 "PBR이 낮다고 해서 다 주가를 누른 건 아니다"라고 강조했다. 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 주식시장에서 형성된 가격이 지배주주의 지분 가치를 충분히 반영하는지도 쟁점으로 다뤄졌다.김지열 쿼드자산운용 이사는 "낮은 주가로 지배주주가 얻는 절세 이익이 일반주주의 손실로 이어질 수 있다"라며 "지배주주의 절세 이익이 일반주주의 주식 저평가 부담으로 이어질 수 있다"고 지적했다. 심혜섭 변호사도 "시장가격만으로는 지배주주가 누리는 별도의 이익을 충분히 평가하기 어렵다"라는 의견을 내놨다. 오충진 변호사는 "경영권 가치를 인정한 기존 헌법재판소 결정을 근거로 최대주주 지분과 일반주주 지분을 동일한 기준으로 평가하는 것은 적절하지 않다"라는 의견을 밝혔다. 주식시장에서 거래되는 가격뿐 아니라 경영권에 따른 가치도 평가 과정에서 고려해야 한다는 주장이다. 반면 시장가격보다 높은 금액을 기준으로 세금을 부과할 경우 납세자의 부담이 지나치게 커질 수 있다는 우려도 제기됐다. 김태희 법무법인 LKB평산 변호사는 "시장가치보다 높은 금액을 기준으로 과세하면 상속받은 주식을 모두 팔아도 세금을 내지 못할 수 있다"라며 "정부안도 장기 평균 주가와 최대주주 할증이 겹치면 같은 문제가 생길 수 있다. 객관적인 반증 사유와 세 부담 상한을 법률에 명시해야 한다"라고 강조했다. [AI 인포그래픽=양태훈 기자] 상속세를 현금 대신 주식으로 납부하는 물납제도 역시 쟁점으로 다뤄졌다. 나민채 더밸류앤코 대표는 의원안에 따라 주식 물납을 허용하면 상속세를 내기 위해 보유 지분을 대량 매각하는 부담을 줄일 수 있다고 주장했다. 나 대표는 "세율이 아니라, 상속인이 실제로 내놓는 지분으로 비교해야 한다"라며 "물납 시 주가와 관계없이 상속 지분의 절반 이하로 세금을 납부할 수 있다"라고 지적했다. 김태희 변호사는 물납 허용이 과도한 세금 부담에 따른 위헌 논란을 완화하는 방안이 될 수 있다고 평가했다. 김 변호사는 "상장주식 물납을 허용하면 어느 정도 위헌성을 막을 수 있어 보인다"라면서도 "국가가 물납받은 저PBR 주식을 처분하는 과정에서 발생할 부담과 경영권 문제 등을 함께 고려해야 한다"라고 지적했다. 제도 시행에 앞서 과세 기준과 절차를 명확히 해야 한다는 의견도 나왔다. 김성범 한국세무사회 세무사는 비상장주식 평가방법의 적정성과 심의 지연에 따른 신고기한·가산세 문제 등을 지적하며 "세금이라는 게 결국 납세자가 미리 계산할 수 있어야 된다. 납세자의 혼란을 줄이기 위해 시행 시기와 경과규정을 구체적으로 마련해야 한다"라고 강조했다.dconnect@newspim.com 2026-11-10 08:11
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값싼 원전 5기 놀리면서 전기요금 인상한다고? [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 최근 한국전력공사 사장이 연이어 "전기요금 현실화" 필요성을 주장하고 있어 주목된다. 전력인프라 확대를 위해 막대한 비용이 필요한데, 누적된 적자가 심각한 상황이어서 전기요금 인상이 필요하다는 주장이다. 하지만 정부가 값싼 원전을 제대로 활용하지도 못하고, 심지어 원전 5기가 '낮잠'을 자고 있는 상황에서 전기요금 인상을 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않다는 지적이 나온다. ◆ 수익성 악화된 한전, 전기요금 인상론 '군불' 김동철 한국전력공사 사장은 지난 4일 열린 기자간담회에서 "누적 적자가 한때 40조원까지 갔다가 지금은 34조원"이라며 "전력 판매 수입을 통해서 적어도 누적 적자는 해소돼야 한다"고 강조했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김동철 한국전력공사 사장이 12일 오후 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 대한무역투자진흥공사 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.12 mironj19@newspim.com 문재인 정부 시절 도입한 '연료비 연동제'가 제대로 작동되지 못하면서 누적 적자를 해소하기 힘들다는 주장이다. "전기요금 현실화가 필요하다"는 말은 결국 전력 소비자 입장에서는 '전기요금 인상'으로 받아들여진다. 한전의 재무구조 상황만 보면 무리한 주장도 아니다. 원가가 급등했던 2021년~2023년 누적된 적자가 아직도 34조원이나 남아있다. 이자비용만 연간 4조원 이상이다. 영업이익의 절반 이상을 이자 갚는데 급급한 상황이다(아래 그래프 참고). 상황이 이런데도 정부는 호남반도체 산단을 임기 내 조성해야 한다면서 전력망 구축에 속도전을 주문하고 있다. 수십조 규모의 천문학적인 비용이 들어가지만 부채한도에도 여유가 없는 실정이다. 그마저도 내년에는 5배에서 2배로 줄어들게 된다. ◆ 발전비용 '반값'인데 원전 5기 '낮잠'…원안위 늑장심사 그렇다고 전기요금을 인상하는 게 답일까. 정부의 에너지믹스 정책을 보면 한심하기 짝이 없다. 재생에너지 보급에 무리하게 속도를 내면서 값싼 원전을 5기나 놀리고 있기 때문이다. 한국수력원자력에 따르면, 국내 원전 26기 중 무려 5기나 가동이 정지되어 있다. 고장난 게 아니라 계속운전 심사를 담당하고 있는 원자력안전위원회의 늑장심사 때문이다(아래 그림 참고). [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.09 dream@newspim.com 운전허가 만료로 정지 중인 원전은 고리 3·4호기와 한빛 원전 1·2호기, 월성 2호기 등 5기다. 고리 3·4호기(950MW급)는 지난달 27일 승인됐지만 1년~2년 정도 놀렸고 재가동 준비기간을 감안하면 내년 상반기에나 투입될 전망이다. 한빛원전 1·2호기(950MW급)도 사정은 비슷하다. 1호기는 지난해 12월 22일 멈췄고 2호기는 지난 9월 11일 멈췄다. 월성 2호기도 이달 1일 정지됐다. 한수원은 원안위의 심사기간을 감안해 2~3년 전에 이미 계속운전을 신청했지만 정부와 원안위의 늑장 대응으로 값싼 원전을 놀리고 있는 셈이다. 원전의 발전비용은 다른 전원(電源)에 비해 압도적으로 저렴하다. 전력시장 상황에 따라 다르지만, 올해 들어 8월까지 평균가격은 1kWh당 89원 수준이다. 석탄(유연탄+무연탄)은 140.5원, LNG 166.8원, 태양광 148원, 풍력은 169~175원 수준이다. 원전업계 한 관계자는 "원전의 발전비용은 다른 전원에 비해 압도적으로 낮은 수준"이라며 "기저발전으로 활용되는 원전을 놀리는 것은 국가적으로 안타까운 현실"이라고 지적했다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.09 dream@newspim.com ◆ 올해 7월까지 원전 감발로 311억 손실…연간 500억~600억 전망 재생에너지가 급증하면서 원전을 감발(축소)하는 것도 문제다. 한낮에 태양광 발전량이 늘어날 경우 남아도는 전력을 해소하기 위해 오히려 값싼 원전의 발전량을 줄이고 있는 게 현주소다. 이 같은 실태는 지난달 국정감사에서도 도마 위에 올랐다. 최근 5년간 원전 감발로 인한 손실액이 1032억원 규모로 파악됐다. 연도별로 보면, 2022년 234억원, 2023년 95억원, 2024년 136억원, 2025년 255억원이며, 올해는 7월까지 311억원으로 집계됐다. 연간 500~600원 규모로 전망된다(그림 참고). [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.09.28 dream@newspim.com 재생에너지 확대로 인한 전력의 불안전성을 조절하기 위해 값싼 원전을 희생하고 있는 셈이다. 이로 인해 한전의 전력구입 비용이 상승하고, 고스란히 국민의 전기요금 부담으로 작용하게 된다. 이종배 국민의힘 의원은 지난 국감에서 "신재생에너지 발전량이 계통망 수용 한도를 넘어서면서 상대적으로 출력 조절이 쉬운 원전의 가동을 줄인 결과"라고 지적했다. 결국 발전비용을 낮추고 한전의 재무구조 개선과 전기요금 부담을 낮추기 위해서는 값싼 원전을 최대한 활용해야 한다는 게 전력업계 전문가들의 중론이다. dream@newspim.com 2026-11-10 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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