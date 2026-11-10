카카오뱅크, 연말 세액공제 연계 '고향사랑기부제' 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 10일 연말정산 연계 고향사랑기부제를 출시했다
- 10만원 기부 시 전액 세액공제와 3만원 상당 답례품을 제공한다
- 연말까지 10만원 이상 기부한 선착순 10만 명에게 경품을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 연말정산 시기에 맞춰 세액공제와 답례품 혜택을 연계한 '고향사랑기부제'를 출시했다고 10일 밝혔다.
고향사랑기부제는 거주지 외 지방자치단체에 기부 시 세액공제와 함께 지역 특산품 등의 답례품을 받는 제도다.
10만원을 기부하면 전액 세액공제와 기부금의 30%에 해당하는 3만원 상당의 답례품이 제공된다. 올해부터는 10만원 초과 20만원 이하 구간의 세액공제율이 44%로 확대됐다. 모인 기부금은 각 지자체의 지역 사업과 주민 복지 향상에 쓰인다.
카카오뱅크 앱 '전체' 탭의 '특산품 받고 연말정산 챙기기' 메뉴를 통해 전국 지자체별 답례품 정보를 확인할 수 있다. 원하는 항목을 선택하면 카카오뱅크 '세금/공과금 납부' 서비스로 연결돼 간편하게 기부할 수 있으며, 전체 서비스 운영은 제휴사인 웰로가 맡는다.
이번 서비스는 지난해 9월 선보인 '정부지원금 찾기'에 이은 카카오뱅크와 웰로의 두 번째 협력 사업이다. 공공 지원금 조회 서비스인 정부지원금 찾기는 지난달 말 기준 누적 가입자 130만 명을 넘어섰다. 양사는 이러한 협력 성과를 인정받아 은행권청년창업재단(디캠프) 주최 '스타트업 오픈이노베이션' 시상식에서 금융위원장상을 수상한 바 있다.
서비스 출시를 기념한 행사도 마련됐다. 연말까지 해당 서비스를 통해 10만원 이상 기부한 고객 선착순 10만 명에게 네이버페이 1만원권 또는 2027년 춘식이 다이어리를 지급한다.
카카오뱅크 관계자는 "연말정산을 앞두고 세액공제 혜택과 지역 경제 기여를 함께 고려한 서비스"라며 "앱을 통한 고객 편의 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com