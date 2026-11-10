10월 국고채 금리 전 구간 하락…채권 발행 91조, 전월비 4.5조 증가

AI 핵심 요약beta
- 금투협은 10일 10월 국내 국고채 금리가 전 구간에서 하락했다고 발표했다
- 국제유가 하락과 외국인 국채선물 매수세가 금리 하락을 이끈 것으로 분석됐다
- 10월 채권 발행액은 91조원으로 늘었고 외국인은 8조5000억원을 순매수했다
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회사채 수요예측 참여율 557.4%…전년비 20.6%포인트 하락
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지난 10월 국내 국고채 금리가 전월 말 대비 전 구간에서 하락한 것으로 나타났다. 국제유가 하락과 외국인의 국채선물 매수세가 금리 하락을 이끈 가운데 한국은행과 미국 연방준비제도(Fed)의 정책금리 동결도 영향을 미쳤다.
한국금융투자협회(이하 금투협)는 10일 이 같은 내용의 '2026년 10월 장외채권시장 동향'을 발표했다.
금투협에 따르면 지난달 초 국고채 금리는 국제유가 하락과 외국인의 국채선물 매수세에 힘입어 전반적으로 하락했다. 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 배럴당 100달러 아래로 내려가고 달러/원 환율이 안정되면서 장기물 중심으로 금리 상승 압력이 완화됐다.
연휴 이후에는 글로벌 금리와 국제유가 흐름에 따라 중단기물 금리가 소폭 상승했지만, 국고채 30년물 입찰이 양호하게 소화되면서 초장기물은 강세를 보였다.
월중 미국 국채금리는 서비스업 물가 상승 압력과 유럽 재정 불안, 대규모 회사채 발행 부담 등으로 장기물 중심의 변동성이 확대됐다. 미국 국채 30년물 금리는 2002년 이후 최고 수준인 5.70%까지 올랐다. 이후 미국 장기금리가 진정되고 외국인의 국내 국채선물 매수세가 이어지면서 국고채 금리 하락세가 확대됐다.
월말에는 한국은행 금융통화위원회와 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 모두 정책금리를 동결한 가운데 미국 국채 10년물 금리가 5% 아래로 내려갔다. 글로벌 기술주 약세에 따른 안전자산 선호도 이어지면서 국내 국고채 금리는 전월 말보다 전 구간에서 하락 마감했다. 10월 기준금리는 한국이 3.00%, 미국이 3.75~4.00%였다.
지난달 채권 발행 규모는 91조원으로 전월 86조5000억원보다 4조5000억원 증가했다. 국고채와 회사채 발행은 감소했지만 특수채와 금융채 발행이 크게 늘어난 영향이다. 순발행액은 33조1000억원, 전체 발행잔액은 3219조1000억원을 기록했다.
회사채 발행 규모는 7조4000억원으로 전월보다 3조4000억원 감소했다. 신용등급 AA- 회사채의 신용스프레드는 전월과 동일한 수준을 유지했으나 BBB- 등급은 소폭 확대됐다.
회사채 수요예측은 총 29건, 2조550억원으로 전년 동월 3조6110억원보다 1조5560억원 감소했다. 수요예측 참여금액도 11조4500억원으로 전년 동월 20조8710억원보다 9조4210억원 줄었다.
수요예측 참여율은 557.4%로 전년 동월 578.0%보다 20.6%포인트 하락했다. 신용등급별 참여율은 AA등급 이상이 623.2%, A등급은 390.2%로 집계됐다.
투자자별로는 지난달 개인투자자가 채권 2조7135억원을 순매수했다. 국채 8266억원, 특수채 2428억원, 회사채 2414억원 등이 포함됐다. 전체 순매수 규모는 전월보다 1조3000억원 감소했다.
외국인 투자자의 채권 순매수 규모는 8조5000억원으로 전월보다 9조6000억원 증가했다. 통화스와프(CRS) 금리 하락과 스왑베이시스 확대에 따른 재정거래 유인 증가, 세계국채지수(WGBI) 편입에 따른 자금 유입 등이 외국인 매수세를 뒷받침한 것으로 분석됐다.
한편 10월 양도성예금증서(CD) 수익률은 전월보다 10bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 3.32%를 기록했다. 은행의 장기 CD 발행 선호와 유통시장 금리 상승 등이 영향을 미쳤다. 적격기관투자자(QIB) 시장에서는 총 4건, 1조7365억원 규모의 채권이 신규 등록됐다.
dconnect@newspim.com