어나더리얼, 'iSAFE Care'로 CES 2027 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- 어나더리얼은 10일 AI 안전관리 플랫폼 iSAFE Care로 CES 2027 혁신상에 선정됐다고 밝혔다.
- iSAFE Care는 산업현장 위험을 점수화하고 조치·개선 이력을 통합 관리하는 플랫폼이다.
- 어나더리얼은 제조·건설·물류 대상 B2B 구독형 안전관리 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 산업안전 비전 AI 전문기업 어나더리얼이 AI 기반 위험 스코어링·예방형 안전관리 플랫폼 'iSAFE Care'로 'CES 2027 혁신상(CES Innovation Awards)' 건설·산업기술 부문 Honoree에 선정됐다고 10일 밝혔다.
CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 매년 CES 개막에 앞서 기술과 디자인 혁신성이 뛰어난 제품을 선정하는 프로그램이다. 이번 수상은 산업안전 분야에서 위험을 정량화하는 AI 기술의 가치를 인정받은 결과라고 회사 측은 설명했다.
iSAFE Care는 기존 CCTV와 어나더리얼의 비전 AI 솔루션 '어나더아이(Another Eye)'로 감지한 위험을 점수화하고 관리하는 클라우드 기반 플랫폼이다. 국내 등록특허(제10-2969937호)에 기반한 'iSAFE Score' 엔진은 위험도와 발생 빈도 등을 반영해 산업안전 관리 수준을 확인할 수 있는 지표를 제시한다.
플랫폼은 위험 감지 후 이벤트 검증, 조치 담당자 지정, 개선 이력 및 재점검까지 통합 관리한다. 점수 추이와 위험 분포는 대시보드와 자동 리포트로 제공돼 현장 관리자와 본사 EHS 조직이 여러 사업장의 위험 변화와 조치 효과를 확인할 수 있다.
iSAFE Care는 어나더리얼이 기획하고 자체 비전 AI 기술과 특허 기반 iSAFE Score 엔진을 적용한 플랫폼이다. 웹·클라우드 서비스 개발 및 운영은 폴라리스AI와 협력하고 있으며, 어나더리얼은 이를 기반으로 B2B 구독형 안전관리 사업을 확대할 계획이다.
김현주 어나더리얼 대표는 이번 CES 혁신상 수상이 비전 AI 기술과 안전점수 기술의 혁신성을 입증한 성과라고 밝혔다. 이어 산업안전을 데이터로 운영하는 AI 플랫폼 기업으로 도약하고, 보험 등과 연계해 고객의 안전관리 성과가 실질적인 혜택으로 이어지는 서비스로 발전시키겠다고 전했다.
어나더리얼은 이번 출시를 계기로 기존 비전 AI 솔루션 공급을 넘어 지속적인 안전관리 서비스를 제공하는 B2B 구독형 플랫폼 사업을 확대한다. 제조·건설·물류 등 산업별 안전지표와 보고 기능을 고도화하고 국내외 파트너 협력을 넓힐 방침이다. 또한 2027년 1분기 중 Pre-A 투자 유치를 추진할 예정이다.
whitss@newspim.com