피엔티, 이달 12일 기관투자자 IR 개최

AI 핵심 요약beta
- 피엔티는 10일 국내 기관투자자 대상 기업설명회를 12일 개최한다고 밝혔다
- 김준섭 대표 등은 동박·양극재·LFP셀 신사업 경쟁력을 소개할 예정이다
- 피엔티는 소재·장비·배터리 제조를 아우르는 사업 확장을 추진 중이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티가 이달 12일 국내 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 10일 밝혔다.
설명회는 오후 2시부터 3시 30분까지 서울 여의도 파크원 타워2 4층 그랜드홀 2에서 그룹 미팅 방식으로 진행되며, NH투자증권이 후원한다.
회사에 따르면 김준섭 대표이사와 피엔티머티리얼즈의 공기천 대표이사가 참석해 동박 소재, 양극 활물질, LFP 배터리 셀 등 신사업의 기술 경쟁력과 사업화 진행 상황을 소개할 예정이다. 기존 장비 사업과의 연계를 통한 사업 영역 확대 전략도 제시한다.
피엔티는 축적한 전극공정 장비 기술력과 글로벌 고객사 공급 경험을 바탕으로 소재 및 배터리 셀 제조 분야로 사업을 확장하고 있다. 기존 장비 공급 중심의 사업모델을 고도화하고, 소재·장비·배터리 제조 기술을 아우르는 2차전지 토탈솔루션 기업으로의 전환을 추진 중이다.
한편 관련 IR 자료는 12일 한국거래소 상장공시시스템 IR자료실에 게재될 예정이다.
nylee54@newspim.com