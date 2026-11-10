해진공, 해상공급망 위기대응 앞장…24일 해운전문가 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 한국해양진흥공사는 10일 24일 부산서 해상공급망 콘퍼런스를 연다고 밝혔다
- 국내외 전문가들은 글로벌 공급망 변화와 해운산업 대응 전략을 논의할 예정이다
- 북극항로 활용과 선종별 시황 등 해상공급망 복원력 강화 방안을 모색할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공급망 복원력 및 산업 경쟁력 강화 논의
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국해양진흥공사가 해상공급망 위기대응에 앞장서고 있다. 오는 24일 국내외 해운업계 전문가들이 한 자리에 모여 위기 시 대응 방안을 논의한다.
한국해양진흥공사(사장 안병길)는 오는 24일 시그니엘 부산에서 해상공급망 위기와 복원력을 주제로 '2026 코비씨(KOBC) 바다 콘퍼런스'를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 콘퍼런스는 세계 경제와 교역 환경의 불확실성이 커지는 가운데 해상공급망의 위험 요인을 진단하고, 우리 해운 산업의 대응 전략을 모색하기 위해 마련됐다.
국내외 해운·물류·항만 분야 전문가들이 한자리에 모여 글로벌 공급망 변화와 선종별 시장 전망을 공유하고, 해양산업의 경쟁력 강화 방안을 논의할 예정이다.
우선 공급망 세션에서는 세계 경제 변화와 해상운송 경로 재편에 따른 대응 전략을 집중적으로 살펴본다. 최원혁 HMM 대표이사가 '글로벌 해운 현황 및 HMM 전략'을 발표하며, 권효성 블룸버그 박사는 '불확실성의 시대, 세계 경제의 변화와 전망'을 주제로 거시경제 흐름과 전망을 짚는다.
패널 토론에서는 '글로벌 공급망 위기와 우리 해운의 대응 방안'을 주제로 정책·금융·물류 분야의 협력 방안을 논의한다. 신영란 한국해양대학교 교수가 좌장을 맡으며, 김형준 해진공 해양전략본부장, 김수정 해양수산부 서기관, 김용규 K-LNG 대표이사, 황규영 LX판토스 실장 등이 참여해 각 분야의 경험을 바탕으로 위기 대응 전략을 모색한다.
이어지는 '호르무즈 리스크 속 북극항로를 활용한 공급망 재편' 패널 토론에서는 정영두 해진공 북극항로종합지원센터장이 좌장을 맡고, 권영태 해양수산연구원 교수, 김동희 해수부 사무관, 이승철 해양대 교수, 강동화 한국선주상호보험(KP&I) 팀장이 참여해 북극항로 활용 가능성과 주요 과제를 살펴보고, 해상공급망 다변화를 위한 대응 방향을 모색한다.
해운 세션에서는 글로벌 해운 분석기관 전문가들이 주요 선종별 시장 동향과 전망을 공유한다. AXS마린, 케플러, MSI가 컨테이너선·유조선·건화물선 시황과 신조선가 동향을 분석하고, 드류리(Drewry)가 글로벌 항만 인프라 동향과 전망을 제시한다. 이후 올해는 컨퍼런스 종료 후 주요 고객사 및 유관기관 관계자들에게 감사의 뜻을 전하는 '코비씨 땡스 나이트(KOBC Thanks Night)' 만찬 행사를 새롭게 마련한다.
콘퍼런스 참가 신청은 온라인 초청장에 안내된 사전등록 큐알(QR) 코드 혹은 누리집을 통해 500명까지 신청할 수 있다.
안병길 해진공 사장은 "해상공급망의 불확실성에 대응하기 위해서는 시장 변화에 대한 면밀한 분석과 해운·물류·항만 분야의 긴밀한 협력이 필요하다"며 "이번 콘퍼런스가 국내외 전문가들의 통찰과 현장의 경험을 공유하고, 우리 해양산업의 공급망 복원력과 경쟁력을 높이는 방안을 모색하는 자리가 되기를 기대한다"고 말했다.
dream@newspim.com