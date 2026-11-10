포커스에이아이, 해병대 AI 공모전 우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 포커스에이아이는 10일 해병대 AI 공모전에서 우수상을 수상했다
- 포커스에이아이는 모방학습 기반 감시장비 자동화 모델을 선보였다
- 포커스에이아이는 국방·공공안전 분야로 기술 확대를 계획했다
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영상 AI 활용 군 감시체계 지능화·국방 사업 확대 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 생체인식 인공지능(AI) 인프라 보안 전문기업 포커스에이아이는 '2026년 제1회 해병대 인공지능 아이디어 시제품 개발 공모전'에서 한국 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 테스팅협회장상인 우수상을 수상했다고 10일 밝혔다.
이번 공모전은 해병대사령부와 동국대학교, 한국AI·SW테스팅협회가 공동 개최했다. 해병대 장병들이 제안한 현장 중심 아이디어를 민간기업의 AI 기술과 결합해 시제품으로 구현하고 국방 분야의 AI 기술 도입과 확산을 위해 마련됐다.
포커스에이아이는 공모전에서 '모방학습 알고리즘을 활용한 AI 기반 감시장비 자동화 운용 모델'을 선보였다.
해당 기술은 기존 감시장비 운용 과정에서 숙련된 운용자의 판단과 장비 조작 방식을 AI가 학습해 감시장비 운용을 자동화하는 기술이다. 회사는 이를 실제 군 운용 환경에 적용할 수 있도록 고도화하고 향후 국방 AI 실증과 후속 연구개발 사업 연계도 검토할 계획이다.
영상 AI 기반 객체 탐지 및 추적 기술을 감시장비 제어와 연계해 감시 대상의 탐지부터 정밀 확인까지 이어지는 운용 절차를 자동화하는 데 중점을 뒀다. 회사는 이를 통해 감시 인력의 반복 업무 부담을 줄이고 군 감시체계의 운용 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있다.
포커스에이아이는 영상 AI 분석 기술과 지능형 영상관제 기술을 기반으로 관련 솔루션을 공급하고 있다. 이번 수상을 계기로 국방 및 공공안전 분야로 기술 적용 범위를 확대할 계획이다.
포커스에이아이 관계자는 "이번 수상은 당사가 보유한 영상 AI 기술을 군 감시장비 운용 영역으로 확장할 수 있는 가능성을 확인한 성과"라며 "앞으로도 실제 현장에서 활용할 수 있는 AI 기술 개발을 통해 국방 감시체계의 지능화와 운용 효율성 향상에 기여하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com