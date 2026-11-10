프랑스 "슈퍼마켓 냉장고 사이버공격 배후에 이란 혁명수비대"

AI 핵심 요약beta
- 프랑스 정부가 9일 슈퍼마켓 사이버 공격 배후로 이란 혁명수비대를 지목했다
- 프랑스 전역 매장 700여 곳의 냉장 시스템이 해킹돼 식품 부패와 화재가 발생했다
- 프랑스 검찰은 이란 사이버 부대 수장 등 3명에 대한 국제 체포영장을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 프랑스 정부가 최근 프랑스 전역의 슈퍼마켓 냉장·냉동 시스템을 마비시키고 화재까지 유발한 대규모 사이버 공격의 배후로 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)를 지목했다.
9일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 "이번 공격의 주체가 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)임을 확인할 수 있다"며 "매우 심각하고 전례 없는 수준의 침략 행위"라고 비판했다.
그는 이어 "우리 국토에 대한 사보타주(파괴공작)를 노린 사상 첫 최대 사이버 공격이자 국익과 프랑스 국민의 안보에 대한 공격"이라고 강조했다.
바로 외무장관은 이란 대사를 초치해 강력히 항의했다면서, 공격 책임자들에 대해 유럽 차원에서 제재를 가할 계획이라고 덧붙였다.
파리 검찰도 이날 이란 혁명수비대 산하 사이버 부대인 '샤히드 카베(Shahid Kaveh)'의 수장과 그의 부하 두 명 등을 대상으로 사법 수사에 착수했으며, 이들에 대한 국제 체포 영장을 신청할 방침이라고 밝혔다.
앞서 지난달 11~12일 밤 사이 프랑스 전역의 카르푸, 인터마르셰, 모노프리 등 주요 업체 매장 700여 곳에서 냉장 시스템이 동시에 해킹당하는 사고가 발생했다. 해커들은 원격으로 냉장고 설정을 조작해 온도를 최고 80도까지 치솟게 만들었으며, 이로 인해 수천만 유로 상당의 식품이 부패하고 최소 20건의 화재가 발생했다.
프랑스 국가사이버보안청(ANSSI) 조사 결과, 이들은 구형 냉장 제어 장치의 취약한 비밀번호와 기초적인 보안 체계 부재를 노린 것으로 드러났다. 수사 당국은 공격 방식과 페르시아어 사용 흔적, 이란 내부 IP 주소 등을 확보해 IRGC 부대의 소행으로 결론지었다.
특히 이번 사태는 프랑스를 넘어 스웨덴, 핀란드, 에스토니아, 벨기에, 아일랜드 등 유럽 주요국의 슈퍼마켓으로까지 확산된 것으로 파악됐다.
wonjc6@newspim.com