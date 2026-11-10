헤그세스, 금주 하원 탄핵표결 직면...상원 통과는 난망

AI 핵심 요약beta
- 토머스 매시 의원은 9일 헤그세스 장관 탄핵안을 발의했다.
- 탄핵안에는 이란전과 베네수엘라 군사작전 관련 혐의가 담겼다.
- 하원은 11일까지 표결할 전망이나 상원 가결 가능성은 낮다고 알려졌다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 이번 주 미국 하원에서 탄핵소추 표결에 직면하게 됐다.
9일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 공화당 내 대표적 반(反)트럼프 인사해 온 토머스 매시 하원의원은 헤그세스 장관에 대한 8개 항의 탄핵소추안을 전격 발의했다.
앞서 매시 의원은 지난 9월 중순에도 탄핵안을 발의했으나, 마이크 존슨 하원의장이 조속히 휴회를 선언하면서 표결이 무산된 바 있다.지난 9월 중순 발의했다가 마이크 존슨 하원의장이 조속히 휴회를 선언하면서 표결이 무산된 바 있다.
이번 탄핵소추안은 헤그세스 장관이 의회 승인 없이 이란 전쟁을 수행한 것과 베네수엘라에서의 군사 작전으로 니콜라스 마두로 대통령을 불법 납치한 사건 등의 혐의가 적시됐다.
특히 이번 안건은 하원 본회의에서 이틀 내 표결을 강제하는 '우선 처리 안건(Privileged Resolution)' 형태로 제출되어, 늦어도 오는 11일에는 표결이 실시될 전망이다.
내년 1월 3일 새 의회가 출범하기 전까지는 현재 하원 다수당이 공화당이지만, 최근 중간선거 패배와 이란전 장기화에 따른 여당 내 분열로 인해 탄핵안의 하원 통과 가능성도 배제할 수 없다. 다만 최종 유죄 확정을 위해서는 상원 재적 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요한데, 공화당이 상원 100석 중 53석을 점유하고 있어 실제 파면으로 이어지기는 힘들 것으로 보인다.
소추안을 발의한 매시 의원은 "내년 1월 민주당이 의회를 장악하면 훨씬 혹독한 청문회와 조사가 기다리고 있다"며 트럼프 대통령을 향해 상원 승인이 가능할 때 장관을 교체해야 한다고 경고했다.
반면 트럼프 대통령은 로이터와의 인터뷰에서 "헤그세스는 이란과 베네수엘라 등 두 개의 전쟁을 승리로 이끈 인물"이라며 탄핵안이 하원을 통과하더라도 장관직을 계속 수행하게 할 것이라고 밝혔다.
헤그세스 장관은 소셜미디어를 통해 "트럼프 대통령에게 적용된 탄핵이 실패했듯 내게도 통하지 않을 것"이라며 사퇴 거부 의사를 밝히고 10일 펜타곤에서 긴급 기자회견을 열겠다고 예고했다.
wonjc6@newspim.com