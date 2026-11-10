엔씨 아이온2, 출시 1주년 대규모 업데이트...신규 지역·던전 추가

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 11일 아이온2 출시 1주년 맞이 대규모 업데이트를 진행했다.
- 신규 지역·던전과 퀘스트를 추가하고 최고 레벨을 55로 상향했다.
- 하우징과 전투 개편을 도입하고 기념 쿠폰 및 성장 지원을 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'가 출시 1주년을 맞아 신규 지역과 던전을 추가하는 대규모 업데이트를 11일 진행한다.
엔씨는 8일 서울 서초구 양재 aT센터에서 1주년 기념 행사를 열었다. 행사에는 1만 명이 넘는 이용자가 참석했다.
11일 업데이트에서는 챕터1의 두 번째 이야기 '빛과 장막의 경계'가 공개된다. 지난 7월 열린 '엘테넨'과 '모르헤임'의 2부 지역이 확장되며 종족별 주둔지 6곳, 봉인던전 20곳, 메인 퀘스트 20종, 지역 퀘스트 14종이 추가된다. 캐릭터 최고 레벨은 50에서 55로 상향되고 장비의 최고 돌파 단계도 확대된다.
신규 콘텐츠는 난이도에 따라 단계적으로 업데이트된다. 이용자는 11일부터 리뉴얼된 원정 던전과 신규 초월 던전을 순차적으로 즐길 수 있으며 내년 1월에는 10인 성역 '승천의 요새 에레크'가 추가된다.
기존 던전은 단계형 구조로 개편돼 난이도가 오를수록 요구 능력치와 보상이 함께 높아진다. 일부 원정과 초월이 통합되고 피로도가 낮춰지며 원정 및 초월 '가라앉은 생명의 신전'에는 1인 모드가 지원된다.
전투 시스템도 수동 조작의 재미를 살리는 방향으로 개편된다. 재시전 감소 효과 및 스탯 조정, 직업별 핵심 스킬 구조 개편을 통해 조작 숙련도가 전투 성과로 이어지도록 했다.
11일에는 신규 생활 콘텐츠 '하우징'도 선보인다. 개인 영지와 집의 안팎을 자유롭게 꾸밀 수 있으며 영지는 100만 키나로 영구히 구매 가능하다. 영지에는 최대 40명을 초대할 수 있고 비행도 가능하다.
1주년 기념 쿠폰 'THANKYOUDAEVA'를 입력하면 내년 3월 3일까지 1주년 기념 무기 외형과 날개 등 다양한 아이템을 받을 수 있다.
염색 가격은 50큐나로 인하되며 18일에는 계정당 1회 무료 서버 이전을 지원한다. 신규 및 복귀 이용자를 위한 '성장 서포트'는 목표 전투력이 50만 수준으로 상향돼 주요 장비와 성장 재화를 제공한다.
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