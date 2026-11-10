서울청, '줄기세포 보관료 사기 의혹' 병원 수사 착수

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 10일 줄기세포 보관료 사기 의혹 병원 수사에 착수했다
- A병원과 B사는 환자들에게 치료용 보관을 안내해 비용을 받은 의혹을 받는다
- 고발인 측은 피해 규모가 약 450억원에 이른다고 주장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
환자 1만5000명에 보관료 300만원씩…총 450억원 가로채
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 경찰이 환자들에게 줄기세포 보관료 명목으로 수백억원을 가로챈 의혹을 받는 서울 소재 관절전문병원에 대한 수사에 착수했다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 10일 오전 서울 서초구 소재 관절전문병원인 A병원 병원장과 세포 보관·공급업체인 B사 법인 및 전·현직 대표이사 등 4명을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 고발한 시민단체를 불러서 조사하고 있다.
A병원과 B사는 환자들에게 줄기세포 보관 서비스가 향후 치료에 필요한 것처럼 안내하고 환자의 지방조직에서 채취한 줄기세포를 보관하는 계약으로 보관료를 받았다는 의혹을 받는다. 또 B사는 세포를 병원에 공급하는 데 필요한 허가를 받지 않았음에도 관련 서비스를 약속했다는 의혹도 받는다.
고발인 측은 실제 보관된 세포의 반출이나 공급이 이뤄지지 않았다는 주장이다. 또 환자 1인당 약 300만원의 보관료를 받았고 공개된 보관 고객 수가 1만5000명을 넘는 점을 근거로 범죄 수식 규모가 약 450억원에 이를 것으로 추산하고 있다.
이번 사건은 당초 A병원의 대리수술 및 허위 광고 관련 고소·고발 사건을 담당하던 서울 방배경찰서에 배당됐다. 이후 지난달 국정감사에서 수사 지연 문제가 제기된 뒤 서울경찰청 금융범죄수사대로 이첩됐다.
jason14@newspim.com