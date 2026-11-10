어미돼지 체형 진단 3분→5초 단축…AI가 맞춤 사료 공급

AI 핵심 요약beta
- 농촌진흥청은 10일 AI로 어미돼지 체형을 진단하는 시스템을 개발했다
- 무선 식별표와 3D 카메라로 개체별 사료량을 5초 안에 설정한다
- 농진청은 내년 농가 실증을 거쳐 2028~2029년 20곳에 보급할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
귀에 단 무선 식별표로 개체 확인
내년 농가 실증…2028년 보급 추진
2029년 말까지 무리사육 기준 갖춰야
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 여러 마리를 한 공간에서 기르는 어미돼지의 체형을 인공지능(AI)으로 진단하고 개체마다 알맞은 양의 사료를 자동으로 공급하는 기술이 개발됐다. 그동안 관리자가 한 마리씩 체형을 확인하고 사료량을 조절하는 데 약 3분이 걸렸지만, 앞으로는 체형 진단과 사료량 설정을 5초 미만에 마칠 수 있다.
농촌진흥청 국립축산과학원은 무선 식별표로 어미돼지를 구분하고 체형 진단부터 사료 공급까지 자동화하는 '무리사육형 관리 시스템'을 개발했다고 10일 밝혔다.
'축산법 시행령'에 따라 임신한 돼지를 기르는 기존 돼지 사육업 허가 농가는 오는 2029년 12월 31일까지 임신돈이 자연스럽게 눕고 일어나며 움직일 수 있는 무리사육 공간 기준을 갖춰야 한다.
어미돼지는 임신과 출산을 반복하는 만큼 적정 체형을 유지하도록 사료량을 조절해야 한다. 개별 사육틀인 스톨에서는 위치로 개체를 구분할 수 있지만, 여러 마리를 한 공간에서 기르면 개체마다 체형을 확인하고 사료량을 맞추기가 어렵다.
새 시스템은 어미돼지가 사료 공급 공간에 들어오면 귀에 붙인 무선 식별표(RFID)를 읽어 개체를 확인한다. 3차원(3D) 카메라로 촬영한 영상에서 AI가 등 모양과 각도 등을 분석해 체형을 진단한다. 자동급이장치는 최근 일주일간의 평균 체형 진단값에 따라 산출한 양만큼 사료를 공급한다. 하루치 측정값에 따라 사료량을 갑자기 바꿀 때 생길 수 있는 스트레스를 줄이기 위해서다.
농가는 기존 사육틀 뒷부분을 일부 열어 돼지가 드나들 수 있게 한 개방형과 돼지가 들어가면 문이 닫히고 뒤로 나오면 열리는 자유출입형 시설에 이 시스템을 적용할 수 있다. 실제 시설 변경 범위는 돈사 구조와 기존 급이시설 등에 따라 달라진다.
앞서 국립축산과학원이 개별 사육틀에 적용하는 스톨형 시스템을 3개 농가에서 실증한 결과, 도입 전보다 어미돼지 한 마리당 연간 출산 새끼 수가 평균 1.3마리 늘었다. 교배 대기 등에 걸리는 비생산일수는 6.4일 줄었다. 어미돼지 300마리를 기르는 농가를 기준으로 한 경제성 분석에서는 연간 약 1306만원의 경영개선 효과가 추정됐다.
국립축산과학원은 무리사육형 시스템을 자체 시험농장에서 개발했으며 내년에는 실제 농가에서 개체 식별과 체형 진단, 사료 공급이 안정적으로 이어지는지 검증할 계획이다. 노동력 절감과 생산성 개선 효과도 확인한다. 실증 결과와 농가 수요를 바탕으로 2028~2029년 20개 농가 보급을 목표로 신기술보급사업을 추진한다.
조용민 농진청 국립축산과학원 원장은 "이번 기술 개발로 여러 마리의 어미돼지를 함께 기르는 환경에서도 개체별 체형에 맞춘 정밀관리가 가능해졌다"며 "앞으로 현장 실증을 통해 기술 활용성을 높이고, 농가 노동력 부담을 줄일 수 있도록 보급을 추진하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com