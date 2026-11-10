보령, 예산공장 EU-GMP 인증 확대…고형제 수출·CDMO 수주 추진

AI 핵심 요약beta
- 보령은 10일 예산캠퍼스 경구용 고형제 시설의 EU-GMP 인증을 획득했다
- 보령은 카나브와 자이프렉사의 해외 공급 확대를 추진할 계획이다
- 보령은 글로벌 제약사 대상 위탁개발생산 수주 기회도 모색한다
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연간 8억7000만 정 생산 가능
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령은 충남 예산캠퍼스의 경구용 고형제 생산시설이 유럽연합 의약품 제조·품질관리 기준(EU-GMP) 인증을 획득했다고 10일 밝혔다. 2023년 같은 캠퍼스의 항암주사제 생산시설에 이어 두 번째다. 보령은 이번 인증을 바탕으로 고혈압 치료제 '카나브'와 조현병 치료제 '자이프렉사' 등 주요 제품의 해외 공급을 확대할 계획이다.
독일 튀빙겐 지역 관할 감독기관은 지난 8월 17~20일 예산캠퍼스를 실사했다. 제조시설과 함께 품질경영시스템, 품질위험관리, 제조·품질 데이터의 무결성, 의약품 보관 및 공급망 관리 등을 점검했다.
2019년 준공된 예산캠퍼스는 연간 약 8억7000만 정의 경구용 고형제를 생산할 수 있다. 2020년 초 항궤양제 '스토가정' 생산을 시작했으며, 현재는 카나브(성분명 피마사르탄) 제품군과 자이프렉사(성분명 올란자핀) 등을 생산한다.
보령은 주요 고형제의 해외 공급과 함께 글로벌 제약사를 대상으로 위탁개발생산(CDMO) 수주 기회도 모색한다. 최근에는 오리지널 항암제 '탁소텔'의 글로벌 사업을 인수하는 등 해외 사업을 확대하고 있다.
박경숙 보령 생산품질부문장은 "예산캠퍼스가 글로벌 사업 확대를 위한 전략 거점으로 역할할 수 있도록 제조·품질 역량을 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com