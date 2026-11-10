라온로드, ITS 세계총회서 차세대 AI 도시 교통운영 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 라온로드는 10일 강릉 ITS 세계총회에서 AI 교통운영 솔루션을 공개했다
- 해당 솔루션은 가상공간에서 사고·재난과 교통수단 변화의 흐름을 예측한다
- 분산 컴퓨팅과 AI를 활용해 기존보다 분석 속도를 4.9배 높였다고 알려졌다
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분산 컴퓨팅 기술로 분석 속도 4.9배 개선…내년까지 실증 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온피플의 자회사인 인공지능(AI) 교통운영 솔루션 기업 라온로드가 '2026 강릉 ITS 세계총회'에서 KAIST 등과 공동 개발한 AI 시뮬레이션 기반 차세대 도시 교통운영 솔루션을 공개했다고 10일 밝혔다.
이번 솔루션은 실제 도시의 교통환경을 가상공간에 구현해 사고와 재난 등 돌발 상황이나 교통수단 변화에 따른 교통 흐름을 예측·분석하는 기술이다. 교통 데이터를 기반으로 다양한 상황을 시뮬레이션해 교통운영 기관의 정책 수립과 의사결정을 지원하도록 설계됐다.
기존 교통 시뮬레이션 기술은 광역 교통망의 분석 속도와 개별 차량 단위의 정밀도를 동시에 확보하는 데 한계가 있었다. 이번 기술은 분산 컴퓨팅과 AI를 활용해 대규모 교통망을 여러 컴퓨터에서 나눠 연산하는 방식으로 개발됐다. 회사 측에 따르면 기존 방식보다 분석 속도를 4.9배 높이면서 주요 구간에 대한 정밀 분석도 가능하도록 했다.
KAIST가 개발한 시뮬레이션 엔진은 사고 발생 지점이나 주요 교차로 등 정밀 분석이 필요한 구간과 광역 교통망을 연계해 분석한다. 자율주행차와 버스, 트램, 지하철 등 다양한 교통수단이 혼재하는 환경도 시뮬레이션할 수 있도록 설계됐다.
라온로드는 해당 기술을 실제 교통센터에서 활용할 수 있는 AI 기반 교통 의사결정 지원 솔루션으로 구현하고 있다. 전국 550개 스마트교차로 구축 경험과 AI 분석 기술을 바탕으로 교통사고에 따른 정체, 도로 공사 시 우회 경로, 트램 도입에 따른 교통량 변화 등을 사전에 분석하고 대응 방안을 비교할 수 있도록 지원한다.
이번 프로젝트는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 '광역권 도시를 위한 차세대 AI 융합 모빌리티 시뮬레이션 및 예측·활용 기술개발' 사업의 일환으로 추진되고 있다. KAIST 컨소시엄을 중심으로 라온로드와 한국교통연구원, 고려대학교 등이 참여하고 있으며, 대전과 세종 지역에서 실증을 거쳐 2027년까지 개발을 완료할 계획이다.
라온로드 강병기 부사장은 "KAIST 등 국내 연구진과 함께 개발한 차세대 교통 솔루션을 세계 무대에 처음 선보였다는 데 의미가 크다"며 "교통 데이터와 시뮬레이션 기술을 결합해 사고 및 재난, 공사 등 다양한 환경에서 교통센터가 신속하게 대응할 수 있는 차세대 AI 교통운영 체계를 구축할 것"이라고 말했다.
KAIST 여화수 교수는 "기존 시뮬레이터는 넓은 지역과 개별 차량 단위의 분석이 동시에 진행되기 어려웠으나 이번 엔진은 사고 지점 등 주요 지역은 정밀하게 분석하면서 광범위한 교통망은 빠르게 연산함으로써 기존 기술의 한계를 보완했다"고 설명했다.
nylee54@newspim.com