'장기집권' 윤호영, '주가하락' 최우형...인사 앞둔 인뱅 2K CEO '기로'

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크와 케이뱅크는 10일 차기 수장 선임 절차를 시작할 예정이라고 전해졌다
- 두 은행은 양호한 실적에도 윤호영 대표 장기집권과 최우형 행장 주가 하락 논란을 안고 있다
- 금융당국의 세대교체론과 신사업 추진 여부가 두 수장의 거취를 가를 변수로 꼽힌다
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윤호영, 노사 갈등·장기집권 논란 부담
최우형, 상장 후 주가 38% 하락 책임론
신사업 과제 산적, 현 경영진 연임 여부에 관심
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크와 케이뱅크 현 경영진의 임기가 내년 3월 만료됨에 따라 연말부터 차기 수장 선임을 위한 절차가 시작된다.
두 은행 모두 실적은 양호하지만 윤호영 대표는 장기집권 논란, 최우형 행장은 상장 이후 주가 하락에 따른 비판이 거세다. 여기에 당국이 세대교체론까지 더해지며 향후 거취에 상당한 부담으로 작용할 전망이다.
10일 금융권에 따르면 카카오뱅크와 케이뱅크는 내년 3월 현 윤호영 대표와 최우형 행장의 임기가 끝남에 따라 이르면 이달, 늦어도 다음 달부터 차기 대표(행장) 선임 절차에 돌입한다.
은행권은 모범규정에 맞춰 최소 임기 만료 3개월 전부터 차기 후보 선정을 위한 임원후보추천위원회(임추위)를 가동해야 한다. 앞서 윤 대표는 2025년 3월 주주총회에서 5연임에 성공했고, 최 행장은 올해 2월 26일 임추위가 단독 후보로 추천하면서 연임을 확정한 바 있다.
두 은행 모두 실적 면에서는 '순항'을 이어가고 있다.
카카오뱅크는 올해 3분기까지 전년 동기 대비 25.2% 증가한 4698억원의 누적 당기순이익을 기록했다. 누적 영업수익도 8.7% 성장하며 2조5000억원을 넘어섰다.
케이뱅크의 3분기 누적 순이익은 2021억원으로 1.26% 감소했지만, 3년 연속 1000억원대 순이익을 달성하는 데 성공했다. 특히 3분기 별도 순이익은 119% 증가한 421억원을 기록하며 지속 성장에 대한 기대감을 높였다.
다만 실적과는 무관하게 올해 리더십이나 경영상 논란이 다수 발생하면서 다음 행보를 장담하기 어려워졌다는 평가가 적지 않다.
윤 대표의 경우 '장기집권'에 따른 각종 부작용이 부담이다. 창사 이후 첫 파업으로 이어진 직원(노조)과의 갈등이 대표적이다.
전국민주노동조합총연맹 전국화학섬유식품산업노조 카카오노조 지회 소속인 카카오뱅크 노조는 지난 7월 31일 창사 이후 첫 전면파업에 이어 8월 14일에도 2차 전면파업에 돌입했다. 이후 사측과의 협의를 통해 총파업은 철회했지만 갈등은 진행형이다.
핵심은 '성과 보상'을 둘러싼 대립이다. 노조는 경영진에 비해 연봉 및 성과급 등 보상이 부족하다고 목소리를 높이고 있다. 이 과정에서 올해 상반기에만 81억원, 최근 6년간 230억원에 달하는 윤 대표의 연봉이 다시 한번 논란이 되며 리더십에 타격을 입었다.
이 같은 논란은 2017년 카카오뱅크 초대 대표, 2016년 인터넷은행 준비 법인인 한국카카오 대표까지 포함하면 10년째 이어지는 장기집권과 결부되며 세대교체론으로 번지는 형국이다. 특히 금융당국이 금융권 전반의 경영진 장기집권을 강하게 견제하고 있다는 점에서 부담이 더욱 크다.
모회사인 카카오의 인적분할도 변수다. 일각에서 제기되는 매각설에 근거가 없다고 하더라도, 분할 이후 사업 재편 과정에서 그룹 전체의 경영진 교체 사유가 발생할 수 있기 때문이다. 10년에 걸친 뛰어난 성과에도 불구하고 윤 대표의 거취에 대한 다양한 전망이 나오는 이유다.
IPO를 위해 연임을 선택한 최 행장은 상장 이후 급격한 주가 하락이 발목을 잡고 있는 상황이다.
케이뱅크의 전일(9일) 기준 종가는 5110원으로 전일 대비 0.39%(20원) 하락했다. 지난 3월 상장 공모가인 8300원과 비교하면 38% 급락한 수준이다. 52주 최저가인 5010원까지 위협하고 있다.
가장 큰 이유로는 주주환원을 기대하기 어렵다는 점이 꼽힌다. 최 행장이 밝힌 주주환원 기준은 두 자릿수 자기자본이익률(ROE)이다. 하지만 지난 3분기 누적 ROE는 5.59%에 불과하다. 주주환원 확대가 대세인 상황에서 시장의 실망감이 주가 하락으로 이어졌다는 분석이다.
상황이 이렇다 보니 주가 하락 이후 최 행장 교체설은 꾸준히 제기되고 있다. 경영상 문제가 있다기보다는 상장이라는 소기의 목표를 달성한 만큼 기업 성장과 주가 부양을 동시에 추진해야 할 새로운 리더십이 필요한 것 아니냐는 주장이다.
카카오뱅크의 캐피탈 및 신용카드 진출과 케이뱅크의 중소법인 금융 및 스테이블코인 등 양사 모두 신사업 확대 프로젝트가 즐비하다는 점에서 현 경영진의 역할이 더욱 필요하다는 반론도 적지 않다.
다만 두 CEO를 둘러싼 대내외 변화가 적지 않다는 점에서 향후 거취는 임추위 가동 이후에야 윤곽을 드러낼 것으로 보인다.
시중은행 관계자는 "역시 세대교체론이 가장 크다. 그룹도 못 버티는 변화를 인뱅이 감내할 수 있을지 의문"이라며 "연말이면 마무리될 5대 시중은행 인사도 두 CEO 거취에 상당한 영향을 미칠 것"이라고 내다봤다.
peterbreak22@newspim.com