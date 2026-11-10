LNG선 발주 4.5배 늘었는데...선가는 왜 내렸나

삼성중공업 20척·HD한국조선해양 19척…한화오션 8척 확보

종합 신조선가지수 상승에도 LNG선 가격은 두 달 새 350만달러↓

HD현대중공업 "여전히 높은 선가…수익성 영향 제한적"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = LNG운반선 시장에서 발주량과 선가가 엇갈리고 있다. 올해 세계 대형 액화천연가스(LNG)운반선 발주량은 지난해 같은 기간의 약 4.5배로 늘었지만, 새로 짓는 선박의 가격(신조선가)은 내려갔다. 국내 조선 3사가 수주를 이어가는 가운데 중국도 신규 물량의 40% 이상을 확보하며 경쟁을 벌이고 있다.

다만 선가 하락을 곧바로 조선사 수익성 악화로 보기는 어렵다. 과거 높은 가격에 확보한 일감이 실적을 뒷받침하는 데다, 최근 조정 이후에도 선가가 여전히 높은 수준이라는 게 업계 설명이다. 발주 확대와 가격 조정이 동시에 나타나는 만큼, 수주 척수뿐 아니라 계약 조건과 건조 효율을 함께 살펴야 하는 상황이다.

◆ 발주는 17척서 76척으로…종합지수 올라도 LNG선 가격 하락

10일 조선업계에 따르면 영국 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치가 집계한 올해 1~10월 세계 대형 LNG운반선 발주량은 76척이다. 지난해 같은 기간 17척과 비교하면 약 4.5배로 늘었다.

한국 조선사는 이 가운데 44척을 수주해 척수 기준 점유율 57.9%를 기록했다. 중국은 32척으로 42.1%를 차지했다. 누적 수주에서는 한국이 12척 앞섰지만 중국도 확대된 시장의 상당 부분을 가져갔다.

발주 증가와 달리 LNG운반선 신조선가는 하락했다. 17만4000㎥급 LNG운반선 가격은 10월 말 기준 2억4500만달러다. 8월 말 2억4850만달러에서 9월 말 2억4650만달러로 낮아진 데 이어 추가로 내려갔다. 두 달 사이 하락 폭은 350만달러, 약 1.4%다.

이는 최근 종합 신조선가지수의 상승과는 다른 흐름이다. 클락슨 신조선가지수는 10월 말 187.20으로 9월 말 186.59보다 0.61포인트 올랐다. 여러 선종의 가격을 종합한 지수는 상승했지만 LNG운반선 가격은 낮아진 것이다.

선가 약세가 LNG운반선에만 나타난 것은 아니다. 2만2000~2만4000TEU급 초대형 컨테이너선 가격도 10월 말 2억4000만달러로 전월보다 850만달러 하락했다. 반면 초대형 원유운반선(VLCC)은 1억3150만달러로 50만달러 올라 선종별 가격 흐름이 엇갈렸다.

[인포그래픽=AI] 2026.11.10

◆ 삼성중공업 20척·HD한국조선해양 19척…중국도 수주 확대

국내 조선 3사는 LNG운반선 수주를 이어가고 있다.

HD한국조선해양은 전날 최근 아프리카 소재 선사와 LNG운반선 2척에 대한 건조계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 6629억원이다. HD현대중공업에서 건조해 2029년 하반기까지 인도할 예정이다.

이번 계약으로 HD한국조선해양의 올해 LNG운반선 수주는 19척으로 늘었다. 전체 선종을 합친 누적 수주는 195척, 216억9000만달러다. 연간 수주 목표인 233억1000만달러의 93.1%를 채웠다.

삼성중공업은 올해 LNG운반선 20척을 확보했다. 지난달 2일 아시아 지역 선주로부터 LNG운반선 2척을 6722억원에 수주하면서 해당 선종 수주량을 늘렸다. 20척에는 부유식 LNG 저장·재기화설비인 LNG-FSRU 1척이 포함돼 있다.

삼성중공업의 전체 수주액은 124억달러로 연간 목표 139억달러의 약 89%다. LNG운반선과 에탄운반선, 원유운반선 등 상선에 부유식 LNG 생산설비인 FLNG 2기 등을 더한 실적이다.

한화오션은 9월 말 기준 LNG운반선 8척을 수주했다. 지난 9월 28일에는 아프리카 지역 선주와 6800억원 규모의 LNG운반선 2척 건조계약을 체결했다.

회사별 수주 실적과 클락슨의 국가별 집계는 기준이 달라 단순 비교하기 어렵다. HD한국조선해양 실적에는 11월 계약이 반영돼 있고 삼성중공업 실적에는 LNG-FSRU가 포함돼 있다. 집계 시점과 선종 범위를 구분해 봐야 한다.

중국도 LNG운반선 수주 기반을 넓히고 있다. 지난 10월 세계에서 발주된 대형 LNG운반선 7척 가운데 중국 조선사가 5척을 확보했다. 한국은 2척을 수주했다.

한 달 실적만으로 시장의 우열이 바뀌었다고 보기는 어렵다. 다만, 중국의 올해 누적 점유율이 40%를 넘어선 가운데 월간 수주량에서도 한국을 앞섰다는 점은 국내 조선사들이 주시해야 할 대목이다.

LNG운반선은 영하 162도의 LNG를 안정적으로 운송해야 하는 고부가가치 선박이다. 화물창과 단열 성능은 물론 운항 안정성, 연료 효율 등이 경쟁력을 좌우한다. 국내 조선사들이 기술력을 앞세우는 시장이지만 중국도 건조 경험을 쌓으며 수주를 확대하고 있다.

◆ "여전히 높은 선가"…신규 계약 조건·건조 효율이 관건

선가 하락이 국내 조선사의 당장 실적 악화로 이어지는 것은 아니다. 조선업은 수주 이후 설계와 건조를 거쳐 매출과 이익이 반영되기까지 시간이 걸린다. 현재 건조 중인 기존 수주 물량과 앞으로 체결할 신규 계약의 수익성을 구분해서 봐야 하는 이유다.

HD현대중공업 관계자는 "LNG운반선 등 일부 선종의 신조선가가 최고점 대비 다소 하락했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다"며 "따라서 조선사 수익성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보고 있다"고 설명했다.

실제 계약가격에는 선박 사양과 인도 일정, 조선소의 남은 건조 공간 등 여러 조건이 반영된다. 시장 기준가격이 낮아졌다고 국내 조선사의 모든 계약가격이 같은 폭으로 떨어지는 것은 아니다. 중국의 수주 확대만으로 최근 선가 하락을 설명하기 어려운 이유이기도 하다.

수익성은 계약가격뿐 아니라 기자재비와 인건비, 환율, 건조 기간 등에 따라서도 달라진다. 같은 사양의 선박을 낮은 가격에 수주하면 이익 여력이 줄어들 수 있지만 생산성 개선과 원가 절감으로 이를 상쇄할 여지도 있다.

국내 조선사들은 건조 효율을 높이거나 수주 선종을 넓히는 방식으로 대응하고 있다. 삼성중공업은 거제조선소 제3도크에서 대형 LNG운반선 4척을 동시에 건조할 수 있는 생산능력을 내세우고 있다.

한화오션은 VLCC 수주를 확대하고 있다. 지난달 30일 2척을 추가 수주하면서 올해 VLCC 누적 수주량을 21척으로 늘렸다. LNG운반선 외에도 일감을 확보해 특정 선종의 시황 변화에 따른 위험을 나누는 모습이다.

향후 관건은 선가 조정의 폭과 기간으로 예상된다. 기존 고선가 물량이 실적을 뒷받침하는 동안 새로 확보하는 일감에서도 적정 이익을 유지해야 하기 때문이다. LNG선 발주 확대가 이어지더라도 조선사별 실적은 어떤 조건으로 수주하고, 얼마나 효율적으로 건조하느냐에 따라 달라질 전망이다.

HD현대마린솔루션의 선박 엔진 최적화 기술이 적용될 3800CEU급 자동차운반선 NEPTUNE PHOS호. [사진=HD현대마린솔루션]

peoplekim@newspim.com