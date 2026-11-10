제일기획·아마존 광고, 성수서 K-브랜드 진출 행사

AI 핵심 요약beta
- 제일기획은 12일부터 14일까지 성수동에서 아마존 광고 협력 행사를 개최한다
- 행사는 아마존 광고 체험 공간과 글로벌 마케팅 전문가 세션으로 구성된다
- 바이오던스 성공 사례와 브랜드 스토리텔링 전략을 소개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 제일기획이 아마존 광고와 함께 국내 브랜드의 글로벌 진출을 지원하는 행사를 12일부터 14일까지 서울 성수동 MM성수에서 개최한다.
'성수 에어포트 by 아마존 광고'라는 이름의 이번 행사는 아마존 광고 매체 체험 공간과 글로벌 마케팅 전문가 세션으로 구성된다.
체험 공간에서는 알렉사, 트위치, 프라임 비디오 등 아마존 광고 지면의 데모를 통해 콘텐츠 시청에서 실제 구매까지 이어지는 광고 경로를 확인할 수 있다.
세션에서는 아마존 광고를 통해 글로벌 진출에 성공한 국내 뷰티 브랜드 '바이오던스'의 사례가 소개된다. 고상우 작가와 메이크업 아티스트 정샘물은 '아티스트와 스토리텔링'을 주제로 브랜드 스토리가 글로벌 도달을 확대하는 방식에 대해 설명한다.
행사는 국내외 브랜드 마케터를 대상으로 진행되며, 공식 홈페이지를 통한 사전 등록으로 무료 참가가 가능하다.
제일기획 관계자는 "이번 행사가 한국 브랜드가 글로벌 무대로 이륙하는 활주로이자 그 무대에 닿는 데 필요한 기술과 파트너, 전략을 갖출 수 있는 공항이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
origin@newspim.com