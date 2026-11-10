농식품부, 농가·식품기업 공동사업 최대 3년 지원…연간 사업비 5억

AI 핵심 요약beta
- 농식품부는 10일 국산 농산물 활용 공동사업 지원 대상을 공모했다
- 농가·기업 컨소시엄에 최대 3년간 연 5억원을 지원한다
- 13일부터 접수하며 제품 개발과 판로 개척 등을 돕는다
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시험재배부터 제품 개발·판로 개척까지
13일 공모 시작…매년 평가해 지원 결정
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 농가와 식품·외식기업이 국산 농산물로 제품이나 메뉴를 개발하고 판로를 개척하는 공동사업을 최대 3년간 지원한다. 한 해 총사업비는 최대 5억원으로 국비와 지방비가 각각 2억원, 참여자가 1억원을 부담한다. 정부는 기존 단년도 지원을 다년도 사업으로 확대해 농가와 기업이 장기 계약재배와 안정적인 원료 공급망을 구축하도록 도울 방침이다.
농림축산식품부는 오는 13일부터 '2027년 모두의 상생 프로젝트' 지원 대상을 공모한다고 10일 밝혔다.
공모에 참여하려면 주관사업자 1곳과 대표 시·도 1곳이 컨소시엄을 구성해야 한다. 기업과 생산자단체, 유통·물류조직, 연구기관 등은 사업에 필요한 범위에서 참여할 수 있다. 사업 기간은 1년 또는 2~3년으로 신청할 수 있다. 다년도 사업은 매년 성과와 집행실적, 연차계획을 심의해 지원을 계속할지와 지원 규모를 결정한다.
신청 분야는 생산·제품화·생산부터 판매까지 연계하는 사업과 대·중소기업 협력, 마케팅·수출 등이다. 지원 범위에는 ▲시험재배와 품질관리 ▲원료 적합성 검증 ▲선별·저장·운송 관련 임차·사용 ▲제품·메뉴 개발 ▲시험생산 ▲시장조사와 판로 개척 등이 포함된다. 원료 구매대금이나 시설·장비 구입·설치비, 통상 운영비는 지원 대상에서 제외한다.
농식품부는 지난 7월 27일 대한상공회의소에서 프로젝트 출범식을 열고 농업계·경제계와 협력 사례를 공유했다. 9월 사회적가치페스타에서는 홍보관을 운영했고, 추석에는 국산 농산물을 담은 '모두의 상생 선물세트'를 선보였다.
기업과 농가의 협력 사례로는 태안 대파와 부여 연잎·밤을 기업 급식 메뉴로 개발한 현대그린푸드가 있다. CJ제일제당은 지역 양조장의 원주에 자체 브랜드 전략과 해외 유통망을 접목했다.
제주 청년기업 귤메달은 유니클로·CU·배민 B마트 등과 협업해 감귤을 소재로 한 패션 콘텐츠와 디저트 상품을 선보였다. 한울농업회사법인은 고구마와 가루쌀 등을 활용한 제품과 판로를 늘리면서 국산 농산물 구매액을 2023년 18억원에서 지난해 58억원으로 확대했다.
참여를 희망하는 주관사업자는 대표 시·도와 사전 협의한 뒤 다음달 8일 오후 6시까지 해당 시·도에 신청서와 사업계획서를 제출해야 한다. 시·도는 검토와 추천을 거쳐 같은 달 15일 오후 6시까지 한국농수산식품유통공사(aT)에 접수한다. 농식품부는 aT의 서류 점검과 전문가 평가, 사업비 심의를 거쳐 최종 지원 대상을 확정한다.
정경석 농식품부 식품산업정책관은 "우수한 국산 농산물을 활용해 시장 경쟁력을 높이려는 기업과 안정적인 판로 개척이 절실한 농가 모두에게 확실한 성장의 기회가 될 것"이라며 "이번에 선정되는 프로젝트들이 단순한 지원에 그치지 않고 지속 가능한 비즈니스 모델과 장기적 거래로 뿌리내릴 수 있도록 지원할 계획"이라고 강조했다.
rang@newspim.com