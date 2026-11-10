제이엘케이, 日 뇌혈관학회서 뇌졸중 AI 세미나…현지 공급 확대 추진

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이가 19일 일본 도쿄에서 뇌졸중 AI 세미나를 연다
- 세미나에서 CT·MRI 분석을 통한 급성 뇌졸중 선별 방안을 다룬다
- 일본 의료진 접점을 넓히고 유통사 추가 계약으로 공급 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이가 일본 뇌혈관내치료 전문 학회에서 뇌졸중 인공지능(AI) 세미나를 연다. 일본에서 의료기기 인증 7종을 확보하고 현지 유통사 5곳과 판매 협력 체계를 구축한 데 이어, 현지 의료진과의 접점을 넓혀 병원 공급 확대에 나선다.
제이엘케이는 오는 19~21일 일본 도쿄에서 열리는 '제42회 일본뇌신경혈관내치료학회(JSNET 2026)'에 참가해 첫날인 19일 뇌졸중 AI 세미나를 개최한다고 밝혔다. 세미나에서는 컴퓨터단층촬영(CT) 관류영상과 자기공명영상(MRI)의 확산강조영상을 AI로 정량 분석해 급성 뇌졸중 치료 대상자를 선별하는 방안을 다룬다.
김범준 분당서울대병원 신경과 교수가 좌장을 맡는다. 사카모토 유키 일본의과대학부속병원 교수는 MRI 자동 정량분석을 활용한 기계적 혈전제거술 대상자 선별과 치료 후 예후 예측 연구를 발표한다. 카모가와 나루히코 일본 국립순환기병연구센터 교수는 혈관내치료 대상 기준이 바뀌는 가운데 CT 관류영상과 AI 분석이 의료진의 판단을 어떻게 지원할 수 있는지 설명할 예정이다.
제이엘케이의 뇌영상 분석 솔루션 'JLK-CTP'는 CT 관류영상에서 뇌경색 중심부와 혈류가 감소한 영역의 범위를 수치로 제시한다. 의료진이 환자 상태를 파악하고 치료 방향을 검토할 때 참고할 수 있는 정보를 제공하는 방식이다.
제이엘케이는 일본 현지법인을 통해 대형병원에 직접 영업하고, 권역별 유통사를 통해 지역 거점 의료기관에도 제품을 공급하는 전략을 병행하고 있다. 이번 학회를 계기로 현지 유통기업과 추가 계약을 추진해 홋카이도부터 오키나와까지 판매망을 넓힐 계획이다.
sykim@newspim.com