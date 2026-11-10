선관위 특검, 경기·광주시 선관위 압수수색…개표상황표 은닉·위조 의혹

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀은 10일 경기도교육감 선거 의혹 강제수사에 나섰다
- 특검팀은 선관위 직원의 개표상황표 은닉·위조 정황을 확인 중이다
- 경기도·광주시 선관위를 상대로 압수수색을 진행하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
검사·수사관 등 11명 투입…조직적 개입 여부 규명
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 지난 6·3 지방선거 경기도교육감 선거 과정에서 발생한 개표상황표 은닉·위조 의혹과 관련해 경기도 선관위 등에 대한 강제수사에 나섰다.
특검팀은 10일 기자단 공지를 통해 경기도 광주시 선관위에서 발생한 개표 결과 오입력 사건을 조사하는 과정에서 선관위 직원이 개표상황표를 은닉·위조해 실제와 다른 개표 결과가 나오도록 하고, 이후 이를 은폐하는 데 광주시 선관위가 개입한 정황을 확인하고 있다고 밝혔다.
특검팀은 관련 혐의와 조직적 개입 여부를 규명하기 위해 법원으로부터 공직선거법 위반 등 혐의로 압수수색영장을 발부받아 경기도 선관위와 광주시 선관위를 상대로 압수수색을 진행하고 있다.
현장에는 검사 1명과 수사관 8명, 포렌식 수사관 2명 등 총 11명이 투입됐다.
앞서 경기도 선관위는 지난 6월 11일 개표 결과 오입력 사건과 관련해 '개표결과 착오 입력 관련 대국민 사과문'을 발표한 바 있다.
특검팀은 "선관위 직원의 개표상황표 은닉, 위조 등의 범행은 민주주의의 근간을 흔들고 선거제도의 공정성을 근본적으로 훼손할 수 있는 중대한 범죄"라며 "정확한 원인 규명과 재발 방지를 위하여 그 실체를 명확히 규명할 예정"이라고 밝혔다.
hong90@newspim.com