삼성 라이온즈 12년 만의 우승…'실용·성과주의' 경영 통했다

외부 전문가 발탁·적재적소 투자…순혈주의 깨고 조직 개편

데이터 기반 선수 육성에 성과…신예·베테랑 조화로 정상 탈환

삼성의 인재 중심 경영과 맞닿아…개인보다 조직 성과 중시

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성 라이온즈가 12년 만에 한국시리즈 정상에 오르면서 삼성의 실용·성과주의 경영 방식이 주목받고 있다. 출신보다 전문성을 중시한 인사 혁신과 적재적소 투자, 데이터 기반의 체계적인 선수 육성이 맞물리며 우승이라는 결실을 맺었다. 개인의 이름값보다 조직의 경쟁력을 앞세운 구단 운영은 인재와 성과를 중시하는 삼성의 경영 기조와도 맞닿아 있다는 평가다.

10일 재계와 야구계에 따르면 삼성 라이온즈는 지난 8일 KT 위즈를 꺾고 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈 우승을 차지했다. 정규시즌 2위로 포스트시즌에 진출했지만 1위 KT를 상대로 4승 1패를 기록하며 통산 아홉 번째 우승을 달성했다.

이번 우승의 배경으로는 기존 구단 운영의 관행에서 벗어난 체질 개선이 꼽힌다. 삼성은 과거 자금력을 앞세운 스타 선수 영입에서 나아가 필요한 분야에 자원을 집중하고 자체 육성 시스템을 강화하는 방향으로 전력 운영 방식을 바꿨다.

삼성 라이온즈가 2026시즌 KS 우승을 차지했다. [사진 = 삼성 라이온즈]

◆순혈주의 깨고 전문성 중시…성과주의 인사와 닮은꼴

대표적인 사례가 2023년 이종열 단장 선임이다. 삼성은 LG 트윈스 출신인 이 단장을 영입하며 구단 역사상 처음으로 외부 출신 야구인에게 단장직을 맡겼다. 출신에 얽매이지 않고 전문성을 기준으로 핵심 인사를 단행한 것이다.

이 단장은 취임 이후 선수 육성 체계와 전력 구성을 재정비했다. 부족한 포지션을 중심으로 선수 영입을 추진하고 데이터 분석과 훈련 시스템을 보강했다.

박진만 감독은 영입한 선수들을 전술적으로 활용해 성과를 높였다. 베테랑 최형우를 중심 타선에 배치하고 시즌 중 합류한 외국인 투수 크리스 페덱을 포스트시즌에서 선발과 구원으로 활용하는 등 상황에 맞춘 선수 운용을 선보였다.

이러한 변화는 삼성전자가 추진해 온 성과주의 인사와 공통점이 있다. 삼성전자는 2026년 정기 임원 인사에서 부사장 51명과 상무 93명 등 총 161명을 승진시키면서 연공서열보다 실적과 전문성을 강조했다. 인공지능(AI)과 반도체, 로봇 등 미래 사업에서 성과를 낸 기술 인재를 적극 발탁했다.

투자 규모보다 자원의 효율적인 활용을 중시했다는 점도 눈길을 끈다. 삼성 라이온즈는 리그 최고 수준의 선수 연봉을 지출하지 않고도 우승했다. 다만 전력 보강에 필요한 투자는 지속했다. 최형우를 복귀시키고 외국인 선수 교체에 나서는 등 핵심 전력 확보에는 자금을 투입했다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 깃발이 날리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆데이터 기반 육성 결실…미래 인재 확보와 맥 닿아

자체 선수 육성 시스템도 우승의 중요한 기반이 됐다. 삼성은 바이오메카닉스 장비와 드라이브라인 프로그램 등을 활용해 선수별 신체 움직임과 투구 특성을 분석하고 맞춤형 훈련을 강화해 왔다.

그 결과 장찬희와 이승민 등 젊은 투수들이 핵심 전력으로 성장했다. 한국시리즈 4차전에서는 19세 신인 장찬희가 4이닝 1실점을 기록했고, 이어 등판한 이재희가 2⅔이닝 무실점으로 승리를 뒷받침했다.

외부 영입에만 의존하지 않고 내부에서 경쟁력 있는 선수를 지속적으로 길러내는 구조를 구축한 것이다. 이는 핵심 기술과 인재를 자체적으로 확보하려는 기업의 장기적인 경쟁력 강화 방식과도 연결된다.

삼성은 최근 기업 경영에서도 데이터와 AI 활용을 확대하고 있다. 지난달에는 전사적인 'AI 드리븐(Driven)' 경영을 공식화하고 연구개발과 생산, 마케팅 등 주요 업무에 AI를 도입하는 작업을 추진하고 있다고 밝혔다.

야구단의 과학적 훈련 시스템과 기업의 AI 전환을 직접 비교하기는 어렵지만 데이터에 기반해 의사결정의 정확성을 높이고 조직의 생산성을 개선한다는 점에서는 공통된 방향을 보여준다.

삼성 구자욱이 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO 한국시리즈 5차전 득점을 기록해 포효하고 있다. [사진=삼성 라이온즈]

◆개인보다 팀 성과…'원팀' 조직력이 우승 완성

조직 전체의 성과를 우선시하는 문화도 이번 우승의 원동력으로 평가된다.

삼성 선수단은 '팀보다 위대한 선수는 없다'는 구호 아래 개인 기록보다 승리를 앞세웠다. 특히 주장 구자욱은 부상을 안고도 한국시리즈 5경기에서 타율 0.500을 기록하며 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

박진만 감독 역시 베테랑의 경험과 신예들의 패기를 조화시키는 데 집중했다. 2군 시절부터 성장 가능성을 확인한 젊은 선수들을 적극 기용하면서 세대교체와 성적이라는 두 가지 과제를 함께 해결했다.

이 같은 조직 운영은 개인의 역량을 극대화하되 최종적으로 조직 전체의 성과를 만들어내야 한다는 기업 경영의 기본 원칙과도 맞닿아 있다.

삼성 라이온즈의 이번 우승은 막대한 자금 투입만으로 성과를 보장받을 수 없다는 점을 보여준다. 전문성을 중심으로 조직을 바꾸고 인재 육성에 투자하는 동시에 구성원들의 역량을 하나로 결집한 것이 12년 만의 정상 탈환으로 이어졌다는 분석이다.

syu@newspim.com