'집유 중 대마' 래퍼 '김감전', 일부 혐의 인정…"미성년자인 줄 몰랐다"

AI 핵심 요약beta
- 김상민은 10일 첫 재판에서 대마 흡연·소지 혐의를 인정했다
- 김상민은 미성년자 대마 판매 혐의 일부를 부인했다
- 재판부는 12월 10일 다음 공판을 열기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 집행유예 기간 중 대마를 흡연하고 미성년자에게 액상 대마를 판매한 혐의로 구속 기소된 래퍼 김상민그는감히전설이라고할수있다(본명 김상민·22)가 첫 재판에서 일부 혐의를 인정하면서도 상대방이 미성년자인 줄 몰랐다고 주장했다.
10일 서울서부지법 제12형사부(재판장 최정인)는 마약류관리법 위반(대마) 혐의로 구속 기소된 김씨에 대한 첫 공판을 진행했다. 김씨는 지난해 12월과 올해 1월 미성년자로 알려진 A씨에게 각각 현금 40만원과 45만원을 받고 액상 대마 카트리지 1개씩을 판매한 혐의를 받는다.
또한 올해 2~3월 A씨가 미성년자라는 사실을 알고도 현금 45만원을 받고 액상 대마 카트리지 1개를 건넨 데 이어 3월 24일에도 액상 대마 카트리지 1개를 무상으로 제공한 혐의를 받는다.
김씨는 지난 8월 14~15일 한 클럽에서 신원을 알 수 없는 사람으로부터 액상 대마 키트 1개를 무상으로 건네받고 9월 9일부터 14일 사이 대마를 흡연한 혐의도 있다. 9월 14일에는 바지 주머니에 대마 약 1.2g을 소지한 것으로 조사됐다.
이날 김씨 측은 대마 매매와 제공 혐의 일부를 부인했다.
김씨 측 변호인은 지난해 12월 A씨에게 액상 대마를 판매했다는 혐의는 부인하면서도 올해 1월 매매 사실은 인정했다. 또한 A씨가 미성년자라는 사실은 알지 못했다고 주장했다.
다만 김씨 측은 액상 대마를 무상으로 건네받거나 대마를 흡연·소지한 혐의에 대해서는 모두 인정했다.
검찰은 이날 A씨를 증인으로 신청했다. 김씨 측도 A씨를 성인이라고 김씨에게 소개한 것으로 알려진 B씨를 증인으로 신청했다.
재판부는 오는 12월 10일 오후 3시로 다음 공판기일을 지정했다.
한편 김씨는 지난 2024년 5월 서울의 한 주차장에서 대마를 흡연한 혐의로 같은 해 12월 1심에서 징역 8개월을 선고받았다. 이후 지난해 4월 항소심에서 징역 8개월에 집행유예 2년으로 감형됐으나 집행유예 기간 중 다시 같은 범죄를 저지른 혐의로 재판에 넘겨졌다.
lahbj11@newspim.com