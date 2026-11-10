다날엔터, 성수 에스팩토리서 음악·게임·서브컬처 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 다날엔터테인먼트가 10일 성수동 에스팩토리에서 IP 행사를 개최한다고 밝혔다.
- 음악·서브컬처·게임 관련 전시와 공연, 커뮤니티 행사를 순차적으로 진행한다.
- 노베라와 연계해 팝업스토어와 온라인 기획전 등 IP 사업을 확대할 계획이다.
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온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 '노베라' 연계 사업 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 다날의 글로벌 지식재산권(IP) 플랫폼 기업 다날엔터테인먼트가 서울 성수동 에스팩토리에서 음악과 게임, 서브컬처 등 다양한 분야의 오프라인 행사를 개최한다.
10일 다날엔터테인먼트는 성수 에스팩토리 D동에서 글로벌 브랜드와 인기 IP를 활용한 행사를 순차적으로 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 전시와 라이브 공연, 게임 커뮤니티 행사 등으로 구성됐다. 다날엔터테인먼트는 다양한 콘텐츠를 유치해 에스팩토리의 공간 활용도를 높이고, IP 보유사 및 브랜드와의 협력을 확대할 계획이다.
우선 오는 11일까지 종합 서브컬처 행사 '일러스타 페스'에서 확장된 '일러스타 위크 Vol.1'이 열린다. 이번 행사에는 글로벌 서브컬처 기업 부시로드와 픽시브 등이 참여해 관련 콘텐츠를 선보인다. 오는 14일에는 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 라이브 음악 시리즈 'Spotify SPEAKEASY'가 개최된다. 밴드 혁오가 참여해 라이브 공연과 토크를 진행하며, 사전 선정된 스포티파이 프리미엄 이용자들이 참석할 예정이다.
게임 관련 행사도 이어진다. 오는 21일부터 22일까지 라이엇게임즈의 'Wild Rounds: SMASH 2026'이 열려 모바일 게임 '리그 오브 레전드: 와일드 리프트'를 중심으로 경기와 크리에이터 참여, 현장 체험 프로그램 등이 진행된다. 이어 26일부터 29일까지는 '한게임 로얄홀덤' 기반 오프라인 대회인 '제6회 HPT(Hangame Poker Tour)'가 개최될 예정이다.
다날엔터테인먼트는 에스팩토리를 다양한 IP와 브랜드의 오프라인 행사 공간으로 활용하는 한편, 자체 추진 중인 온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 '노베라(NOVERA)'와 연계한 사업 확대도 추진하고 있다.
향후 파트너사와의 협력을 통해 상품 기획과 팝업스토어, 온라인 기획전 등으로 사업 영역을 넓힐 계획이다. 기존 콘텐츠 유통과 상품기획(MD), 공연 사업 역량을 오프라인 공간 운영과 결합해 IP 기반 사업 모델을 확대한다는 구상이다.
다날엔터테인먼트 현능호 대표는 "팬들이 좋아하는 IP를 직접 경험하는 공간은 콘텐츠의 가치를 높이고 새로운 사업 기회를 만드는 접점"이라며 "에스팩토리를 노베라의 오프라인 거점으로 육성하고, 다양한 IP 및 브랜드와의 협력을 통해 현장 경험과 커머스가 연결되는 사업 모델을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com