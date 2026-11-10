축산물 판매업체 860곳 단속…이력번호 속이면 내년부터 징역형

AI 핵심 요약beta
- 농식품부는 10일 축산물 유통·판매업체 약 860곳을 단속한다
- 온라인 쇼핑몰의 이력번호·등급·원산지 표시와 신고 내용을 점검한다
- 내년 1월 8일부터 이력번호 거짓 표시에 징역·벌금 처벌을 적용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1월 8일부터 벌금 최고 1000만원
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 온라인 쇼핑몰 등 축산물 유통·판매업체 약 860곳을 대상으로 이력번호와 등급, 원산지 표시를 단속한다. 현장에서 이력번호를 거짓으로 표시한 정황이 확인되면 유전자(DNA) 동일성 검사도 병행한다. 내년 1월 8일부터는 이력번호를 거짓으로 표시하면 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처할 방침이다.
농림축산식품부는 오는 11일부터 25일까지 4분기 축산물이력제 합동단속을 실시한다고 10일 밝혔다.
온라인 축산물 판매가 늘면서 표시 위반이 의심되는 온라인 쇼핑몰과 이력 신고 위반 의심 업체를 중점적으로 점검한다. 이력번호를 정확하게 표시하고 신고했는지, 관련 내용을 장부에 제대로 기록했는지 살핀다. 등급과 원산지 표시도 확인한다.
농식품부는 지난 7월 7일 개정한 '가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률'에 따라 이력번호 거짓 표시에 대한 처벌이 강화되는 점도 안내한다. 이력번호를 아예 표시하지 않은 경우에는 기존과 같이 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
온라인 판매업체는 판매할 때 해당 축산물이 이력번호 표시 제품임을 소비자에게 알리고 배송하는 상품에도 정확한 이력번호를 표시해야 한다.
전익성 농식품부 축산유통팀장은 "온라인에서도 소비자가 축산물을 안심하고 구매할 수 있도록 축산물 이력제 등을 지속 점검할 계획"이라며 "내년부터 축산물 이력번호 거짓표시에 대한 처벌이 강화되는 만큼, 축산물 판매업체 등은 정확한 이력번호 표시에 적극적으로 동참해주길 당부드린다"고 강조했다.
rang@newspim.com