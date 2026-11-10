브릴스, 현대차·기아 행사서 AI 로봇 시연

AI 핵심 요약beta
- 브릴스는 10일 현대차·기아 바디감성 컨퍼런스에서 안전관제 로봇을 선보였다.
- 브릴스는 4족보행·휴머노이드 로봇의 순찰과 원격 초기 대응 시스템을 개발 중이다.
- 브릴스는 온디바이스 AI로 침입·화재·쓰러진 작업자를 감지하는 기술을 개발한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 로봇 모듈화 플랫폼 전문기업 브릴스는 10일 경기도 화성시 롤링힐스 호텔에서 열린 현대차·기아 '제8회 바디감성 컨퍼런스'에 참가해 '피지컬 AI 안전관제·방범 로봇'을 선보였다고 밝혔다.
바디감성 컨퍼런스는 현대차·기아가 차체 감성 품질 향상을 위해 완성차 업체와 협력사, 학계 간 기술 교류를 목적으로 마련한 행사다. 올해는 'Future Body Experience: AI 기반 감성 품질 혁신'을 주제로 현대차·기아 연구개발·구매·품질 부문과 협력사, 대학 및 전문 연구업체 관계자들이 참석했다.
브릴스는 행사장 신기술 전시 공간에서 바퀴와 다리를 결합한 휠-레그 4족보행 로봇과 휴머노이드 로봇의 구동 모습을 시연했다. 4족보행 로봇은 평지를 빠르게 이동하면서 계단과 단차를 오를 수 있고, 휴머노이드 로봇은 사람과 유사한 형태로 보행하며 양팔로 물체를 다룰 수 있다.
회사는 4족보행 로봇이 순찰과 안전관제를 담당하고 휴머노이드 로봇이 원격 조작으로 초기 대응에 나서는 안전관제·방범 시스템을 개발하고 있다. 야간과 우천 환경은 물론 옥외 작업장까지 로봇이 상시 순찰하도록 하는 것이 목표다.
이를 위해 로봇 내부에서 사람과 장애물, 이상 상황을 실시간으로 인식하는 온디바이스 인공지능(AI) 기술을 개발하고 있다. 해당 기술이 적용되면 로봇이 침입과 화재, 연기, 쓰러진 작업자 등을 감지해 관제 시스템에 알리고 현장 영상을 전송할 수 있다. 고정형 폐쇄회로(CC)TV의 감시 사각지대를 보완하고 작업자의 위험 구역 출입을 줄이는 데 활용한다는 구상이다.
브릴스는 2026년 10월 기준 총 205건의 지식재산권을 보유하고 있으며, 이 가운데 해외 특허 관련 출원·등록은 25건이다. 회사는 기존 로봇 제어·센싱 기술과 AI 기반 안전관제 기술을 결합해 자율 순찰, 이상 감지, 관제 시스템 연동 및 휴머노이드 원격 대응 기능을 고도화할 계획이다. 이후 제조 현장을 대상으로 야간 순찰 실증(PoC)을 추진할 예정이다.
전진 브릴스 대표는 "완성차와 협력사, 학계가 미래 기술을 공유하는 자리에서 브릴스의 피지컬 AI 기술을 선보이게 돼 뜻깊다"며 "4족보행 로봇과 휴머노이드가 현장을 지키는 안전관제 기술을 고도화해 자동차를 비롯한 제조 산업 전반으로 적용 범위를 넓혀 가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com