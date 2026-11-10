[특징주] 동원파츠, 상장 첫날 강세…장 초반 상승률 116%

AI 핵심 요약beta
- 동원파츠가 10일 코스닥 상장 첫날 공모가 웃도는 주가를 기록했다
- 장 초반 주가는 공모가 대비 116% 오른 뒤 상승 폭을 줄였다
- 동원파츠는 반도체 장비 부품 제조와 자체 생산체계를 경쟁력으로 내세웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 9월 누적 영업익 224억원
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 반도체 장비 부품 제조업체 동원파츠가 코스닥 상장 첫날 공모가를 웃도는 주가 흐름을 보이고 있다. 장 초반 공모가의 두 배를 넘어서기도 했으나 이후 상승 폭은 다소 줄었다.
10일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 12분 기준 동원파츠는 공모가(2만6500원) 대비 1만400원(39.25%) 오른 3만6900원에 거래되고 있다. 장 초반에는 5만7300원까지 올라 공모가 대비 상승률이 116.23%에 달했지만, 이후 오름폭을 축소했다.
동원파츠는 반도체 전공정 장비에 사용되는 샤워헤드와 챔버 부품, 히터, 스핀척 등을 제조하는 기업이다. 세메스와 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 등을 주요 고객사로 두고 있다.
최근 실적도 빠르게 성장하고 있다. 지난해 매출액과 영업이익은 각각 923억원, 78억원이었지만 올해 상반기에는 매출액 633억원, 영업이익 145억원을 기록했다. 9월까지 누적 잠정 실적은 매출액 1002억원, 영업이익 224억원으로 지난해 연간 실적을 이미 넘어섰다.
회사는 설계부터 가공·조립·검사까지 아우르는 자체 생산체계를 경쟁력으로 꼽는다. 고객사의 장비 개발 초기 단계부터 부품 설계와 제조에 참여해 납기 대응력을 높이고 원가 경쟁력을 확보하는 방식이다.
앞서 진행한 기관투자자 수요예측에서도 높은 관심을 받았다. 동원파츠는 지난달 22일부터 28일까지 진행한 수요예측에 2236개 기관이 참여해 840.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관의 99.8%가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했으며, 참여 주식 수의 16.6%는 의무보유를 확약했다.
rkgml925@newspim.com