李대통령 "美 의회와도 초당적 협력 토대"…중간선거 후 대외 환경 대비 주문

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 10일 미국 중간선거 이후 상황별 대응책 마련을 지시했다
- 이 대통령은 금융시장 동요를 막기 위해 국제 경제 모니터링과 신속 대응을 주문했다
- 이 대통령은 미국 행정부·의회·주 정부·경제계와 소통을 넓히라고 당부했다
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"외풍 휘둘리지 않으려면 기초 체력"
반도체·AI 경쟁력·성장산업 육성 강조
"일관된 외교 원칙·유연한 대응 조화"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 10일 미국 중간선거 이후 대외 환경 변화에 대비해 상황별 대응 방안을 치밀하게 마련하고, 미 행정부뿐 아니라 의회와 주 정부, 경제계까지 소통의 폭을 넓히라고 주문했다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 48회 국무회의 모두발언에서 이같이 지시했다.
지난 3일(현지시간) 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 다수당 지위를 모두 확보한 뒤 이 대통령이 공개 석상에서 대응 방향을 직접 제시한 것이다.
이 대통령은 "국제 정세의 불확실성이 커질수록 일관된 원칙과 유연한 대응의 조화가 필요하다"고 강조했다.
◆"상황별 대응 방안 치밀하게"…금융시장 동요 차단 주문
이 대통령은 "미국 중간선거 이후 대외 환경에 여러 변화가 예상된다"며 "관계 부처와 청은 예상되는 다양한 변수를 다각도로 분석하고 상황별 대응 방안을 치밀하게 마련해 달라"고 지시했다.
그러면서 "대외 불확실성이 국내외 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화하는 데 만전을 기해야 한다"며 "미국과 국제 경제 상황을 예의주시하면서 금융시장이 동요하는 일이 없도록 모니터링을 강화하고 신속 대응 체계를 잘 갖춰 달라"고 당부했다.
중간선거 이후 국내 금융시장이 크게 출렁거린 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 미국의 데이터센터 규제 강화 관측이 반도체 수요 둔화 우려로 번지면서 지난 6일 코스피는 개장 직후 8% 넘게 급락해 서킷브레이커(주식 매매 일시 정지)가 발동됐다.
◆"외풍에 휘둘리지 않으려면 기초 체력"…한미 신뢰 기반 강조
이 대통령은 "외풍에 휘둘리지 않으려면 기초 체력을 키우는 일도 꼭 필요하다"며 "반도체와 인공지능(AI) 같은 핵심 전략 산업의 경쟁력을 한층 정교하게 다듬고 새로운 성장 산업 육성에도 고삐를 늦추지 말아야 한다"고 강조했다.
이어 "무엇보다 중요한 것은 한미가 상호 호혜적인 관점에서 양국 간 신뢰와 협력의 기반을 다지고 넓히는 데 외교력을 집중하는 것"이라며 "우리의 국익과 기업의 투자를 두텁게 보호하는 동시에 양국이 외교·안보 분야에서 합의한 사항이 제대로 이행될 수 있도록 지혜를 모아야 한다"고 말했다.
이 대통령은 "미국 행정부와 긴밀한 협조를 이어가는 동시에 미 의회 내에도 초당적 협력 토대를 구축하고, 각 주 정부와 경제계 등으로 소통의 폭을 넓혀가야 한다"고 주문했다.
민주당이 의회를 장악하면서 지난해 한미 정상회담 공동설명자료(팩트시트)에 담긴 핵추진잠수함 건조, 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대 등 안보 합의의 이행 속도가 늦어질 수 있다는 관측이 나온다. 이 대통령이 행정부를 넘어 의회까지 소통 대상으로 명시한 것은 이런 상황을 고려한 것으로 해석된다.
이 대통령은 아울러 일관된 외교 원칙과 유연한 대응을 주문하면서 "정부는 변화에 일희일비하지 않고 실용적 국익 외교와 민생 우선 국정에 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
the13ook@newspim.com