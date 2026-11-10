[특징주] 스페이스X, 데이터센터에 240억달러 투자…우주항공주 들썩

AI 핵심 요약beta
- 스페이스X가 9일 텍사스 스타베이스에 발전소·데이터센터 건설을 추진했다
- 스페이스X는 약 240억달러를 투입해 가스 화력발전소 등을 건설할 계획이다
- 10일 국내 우주항공 관련주가 강세를 보이며 티앤이코리아가 25.69% 상승했다
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티앤이코리아 25.69%↑…인텔리안테크·이수페타시스도 강세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 스페이스X가 미국 텍사스주에 대규모 발전소와 데이터센터 건설을 추진한다는 소식에 국내 우주항공 관련주가 강세를 보이고 있다.
10일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 기준 티앤이코리아는 전 거래일보다 3830원(25.69%) 오른 1만8740원에 거래되고 있다. 같은 시각 LIG디펜스앤에어로스페이스(7.74%), 한화시스템(7.20%), 인텔리안테크(6.40%), 이수페타시스(5.85%) 등도 상승세다.
로이터통신은 9일(현지시간) 일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 텍사스주 남부 스타베이스에 약 240억달러를 투입해 가스 화력발전소와 데이터센터를 건설할 계획이라고 보도했다. 스타베이스는 스페이스X의 우주선 발사 시설이 자리한 지역이다.
이번 사업은 인공지능(AI) 연산에 필요한 전력과 컴퓨팅 인프라를 자체적으로 확보하려는 구상으로 풀이된다. 자체 발전 설비를 갖추면 텍사스 전력망에 연결되기까지 수년을 기다려야 하는 부담도 줄일 수 있다. 데이터센터와 우주산업을 아우르는 스페이스X의 인프라 투자가 본격화할 수 있다는 기대가 관련 종목으로 확산한 것으로 보인다.
이 같은 소식에 스페이스X 주가도 상승했다. 스페이스X는 9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 전 거래일보다 5.81% 올랐다.
rkgml925@newspim.com