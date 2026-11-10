포인트모바일, 3분기 누적 영업익 81억원

AI 핵심 요약beta
- 포인트모바일은 10일 3분기 누적 매출 771억원을 기록했다
- 영업이익은 81억원으로 전년 동기보다 1130.7% 증가했다
- 아마존 공급 확대와 유럽·일본 프로젝트가 성장을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 모바일 기기 전문기업 포인트모바일은 2026년 3분기 누적 매출액 771억원, 영업이익 81억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 34.7%, 영업이익은 1130.7% 증가했으며, 당기순이익은 66억원을 달성했다.
회사에 따르면 아마존향 공급 확대가 성장을 주도했다. 포인트모바일은 산업용 모바일 컴퓨터 'PM86', 웨어러블 기기 'PM5', 태블릿 'TR54' 등을 아마존에 공급 중이며, 특히 미국 지역 납품 물량이 크게 증가했다.
유럽과 일본 시장도 매출 증가에 기여했다. 유럽에서는 폴란드 리테일 매장과 철도 프로젝트가 진행 중이며, 일본법인은 올해 야마토 프로젝트 납품을 시작했다.
포인트모바일은 메모리 가격 상승 전에 핵심 부품을 선제 확보해 원가 부담을 경감했다. 전체 매출 확대와 고마진 워런티 매출 증가가 더해지면서 3분기 누적 영업이익률은 10.5%에 달했다.
포인트모바일 관계자는 "주요 고객사에 안정적으로 제품을 공급하고 유럽과 일본에서 현지 프로젝트를 확대하겠다"며 "핵심 부품의 수급 동향을 살피며 원가 경쟁력도 유지하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com